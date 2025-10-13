Володин объяснил, кого будут бесплатно кормить в Саратовской области Детей в сельских школах и детсадах Саратовской области будут бесплатно кормить

Подопечных сельских детсадов и школ в Саратовской области с 1 января 2026 года будут бесплатно кормить, заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин. На эти цели государство выделит 696 млн рублей, передает «Коммерсант».

Доход на селе в полтора — два раза меньше, чем в городе. Бесплатное питание в школах до 11 класса включительно и бесплатные детские садики — это помощь нашим семьям, проживающим на селе, — отметил спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что инициатива охватит все сельские поселения и рабочие поселки, такие как Сенной и Возрождение. Бесплатное питание будет предоставляться ученикам до 11 класса включительно, а посещение детских садов станет бесплатным. Исключение составят райцентры, но некоторые из них могут быть включены в программу в будущем.

Ранее в Госдуме предложили продлевать ипотечные каникулы семьям, в которых родился второй или последующий ребенок. Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что поблажка позволит простимулировать в стране рождаемость.