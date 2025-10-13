Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми

Семьям, в которых родился второй или последующий ребенок, продлят ипотечные каникулы с шести месяцев до полутора лет, сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, система жилищных сбережений поможет безопасно накопить деньги на первоначальный взнос, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Принцип, в соответствии с которым предоставляются ипотечные каникулы для семей, у которых родился второй и последующие дети, кредитные каникулы не на полгода, как это сейчас предусмотрено, а на полтора года. Ну и мы стимулируем таким образом рождаемость, такой косвенный способ, но люди, которые взяли кредиты, семьи, они смогут вот такой льготой воспользоваться. Ну и, соответственно, в определенной степени мы рассчитываем на то, что наши граждане будут смелее заводить новых детей, – сказал парламентарий.

По его словам, таким образом, гарантируется поддержка семей. При рождении второго или третьего ребенка родители смогут воспользоваться кредитными каникулами. Проценты по кредиту не начисляются сразу, а накапливаются в соответствии с действующими правилами, начиная выплачиваться только после шести месяцев — с седьмого месяца на основную сумму кредита. Кроме того, создание системы жилищных сбережений направлено на то, чтобы граждане могли откладывать средства для приобретения жилья.

До 10 млн эта сумма будет защищена системой страхования вкладов, люди смогут уже безбоязненно такие деньги накапливать. Причем банк, где эти деньги накапливаются, <…> в любом случае обязан дать кредит человеку, когда он накопит деньги для первоначального взноса. Таким образом, мы надеемся, что будут формироваться, в том числе, длинные ресурсы в кредитных организациях, – уточнил Аксаков.

Накопивший средства человек будет обязан приобрести жилье. Использовать право на накопления для личной выгоды — забрать деньги и не покупать жилье — будет невозможно. Такие нормы специально введены, чтобы предотвратить злоупотребления, заключил депутат.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выкупать у застройщиков пустующие квартиры по себестоимости для их дальнейшего использования в программе социальной аренды. По его словам, соцаренда поможет россиянам, у которых нет возможности оформить ипотеку.