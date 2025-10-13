Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 18:30

Служба занятости Уфы: онлайн-регистрация и новые правила

Служба занятости Уфы: онлайн-регистрация и новые правила

Для жителей столицы Башкортостана, оставшихся без работы, вопрос о том, как встать на биржу труда в Уфе, становится приоритетным. Городские работодатели в 2025-м особенно заинтересованы в привлечении специалистов рабочих профессий, строительной отрасли, розничной торговли, транспортной логистики и промышленного производства. Дефицит ощущается среди операторов касс, профессиональных водителей, медперсонала и работников сервисных служб.

Зарегистрироваться в службе занятости вправе любой гражданин, достигший шестнадцатилетия, временно незанятый и стремящийся к официальному трудоустройству. Базовый комплект документации включает удостоверение личности с отметкой о постоянной регистрации, трудовую книжку либо выписку из электронной версии, дипломы или аттестаты об образовании, расчет средней зарплаты за предшествующий квартал. Начинающим карьеру гражданам справки о доходах предоставлять не требуется.

Башкирским соискателям необходимо направляться в территориальные подразделения службы занятости согласно месту жительства. Как встать на биржу труда в Уфе без визита в офис: современная система позволяет пройти регистрацию в любое время суток через федеральный ресурс «Работа России» либо единый портал госуслуг, направив цифровое заявление с приложением отсканированных бумаг. Традиционный способ с личным визитом продолжает действовать.

Как встать на биржу труда в Уфе: подробный гайд для соискателей Как встать на биржу труда в Уфе: подробный гайд для соискателей Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Финансовая поддержка безработных в текущем году предусматривает максимум 15 043 рубля ежемесячно в первом квартале нахождения на учете и 5880 рублей в последующем периоде. Базовая планка установлена на уровне 1764 рублей. Общая длительность господдержки ограничена полугодом при условии предшествующего стажа от 26 недель за год.

Основания для отказа распространяются на обучающихся дневных отделений вузов и колледжей, граждан пенсионного возраста, индивидуальных предпринимателей и плательщиков налога на профессиональный доход. Снятие с регистрации грозит при повторном игнорировании предложений вакансий или пропуске переучета.

Обновления года: внедрена система классификации безработных с разработкой персональных программ трудоустройства. Гражданам предпенсионного статуса продлен максимальный срок выплат до 24 месяцев. За каждый отработанный год добавляется двухнедельный период компенсации.

