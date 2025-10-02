Как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге: инструкция-2025

Если вы потеряли работу, хотите найти новую или просто ищете поддержку от государства, стоит разобраться, как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге. Эта процедура открывает доступ к пособию, бесплатным консультациям, возможностям переобучения и базе вакансий.

Какие документы нужны для регистрации в ЦЗН СПб

Для регистрации в Центре занятости населения (ЦЗН, бирже труда) Санкт-Петербурга вам потребуется собрать определенный пакет документов.

Паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий.

Свидетельство о регистрации по месту жительства (прописка не обязательна, но приоритет в обслуживании — у жителей города).

Трудовая книжка (если есть — для подтверждения стажа, в основном при расчете пособия).

Документы об образовании (диплом, аттестат, сертификаты о профподготовке).

Справка о среднем заработке за последние три месяца (требуется, если вы уволены недавно и претендуете на пособие в процентном соотношении от зарплаты).

Индивидуальная программа реабилитации (ИПРА) — для граждан с инвалидностью.

СНИЛС и ИНН (обычно требуются, но информацию уточните заранее).

Если вы ранее не работали, например студент или выпускник без стажа, приготовьте паспорт и документ об образовании. Без справки о зарплате в этом случае пособие назначат в минимальном размере.

Порядок оформления через «Госуслуги» и личный визит

Если вы собрались прийти в офис центра занятости лично, подготовьте пакет документов — проверьте, все ли есть, лучше позвонить в нужный окружной центр занятости для уточнения деталей. Придите в выбранный ЦЗН — адреса и часы работы легко найти на сайте службы занятости города или по телефону горячей линии.

Заполните заявление на месте — специалист поможет, если возникнут вопросы. Пройдите собеседование — расскажите о себе, своих навыках, пожеланиях к работе. Получите направление на вакансии и/или предложение по обучению.

Обычно статус безработного присваивают не сразу, а после проверки документов и сведений о вас. Не забудьте взять с собой копии всех важных документов.

Регистрация через портал «Работа России»

Сейчас встать на биржу труда через «Госуслуги» напрямую нельзя — эту функцию выполняет федеральный портал «Работа России». Авторизуйтесь здесь, используя для входа подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

Заполните электронное заявление. Отслеживайте статус заявки. Создайте резюме на портале. Дождитесь решения.

Главное преимущество этого способа — экономия времени и отсутствие очередей.

Размер пособия по безработице и условия выплат

Сумма финподдержки в Санкт-Петербурге зависит от вашего трудового стажа, причины увольнения и уровня прежнего дохода.

Первые три месяца — 75% среднемесячного заработка, но не более 15 044 руб.

Следующие три месяца — 60% среднемесячного заработка, но тоже не больше 15 044 руб.

Минимальное пособие для всех категорий — 1764 руб. в месяц.

Уволенные по соглашению сторон или по сокращению штата получают пособие дольше — до 6 месяцев.

Безработные пенсионного возраста и граждане, впервые ищущие работу, получают минимальный размер пособия.

Что делать после постановки на учет: права и обязанности

Когда вы встали на биржу труда по безработице, вы получаете не только пособие, но и определенные права и обязанности.

Право на бесплатное обучение — можно пройти курсы по новой профессии за счет государства.

Право на консультации по поиску работы, составлению резюме, самопрезентации.

Право на досрочный выход на пенсию для граждан предпенсионного возраста.

Обязанность регулярно посещать ЦЗН — по графику, который установит консультант.

Обязанность откликаться на предложенные вакансии — если вы дважды откажетесь от подходящей работы без уважительной причины, статус безработного могут снять.

Обязанность сообщать об изменениях — например, если вы получили работу, оформили ИП, выехали за пределы города.

Как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге — вопрос несложный, если разобраться в требованиях и собрать нужные документы. Встать на биржу труда через «Госуслуги» сейчас удобно с интеграцией с «Работой России» — это экономит время и позволяет выполнить все процедуры удаленно. Удачи в новом карьерном начале!

