Россиянам объяснили новые правила кредитов, пенсий и зарплат с 1 октября С 1 октября зарплата бюджетников в России увеличится на 7,6 %

С 1 октября 2025 года в России банки начнут предоставлять кредитные каникулы самозанятым, к программе долгосрочных сбережений можно будет присоединиться через «Госуслуги», а пенсии и социальные пособия можно будет получать в цифровых рублях, пишут «Известия». Кроме того, с завтрашнего дня пенсионеры смогут получать справки о назначении пенсии в электронном виде, а бюджетникам проиндексируют зарплаты.

Льготный период по кредитам предусмотрен для самозанятых (до 10 млн рублей), микропредприятий (до 60 млн), малых (до 400 млн) и средних предприятий (до 1 млрд рублей). Желающим получать социальные пособия и пенсии в цифровых рублях нужно будет дать согласие на открытие счета в данной валюте через мобильное приложение банка. Что касается зарплат, то повышена она будет для сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных органов власти и других.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с 1 октября появятся новые меры поддержки участников специальной военной операции. После окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место.