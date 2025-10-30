«Хотел за 40 млн рублей»: Шаляпин похвастался новым кроссовером

Певец Прохор Шаляпин назвал свой новый китайский автомобиль Lixiang фантастическим. На премии «Жара Media Awards — 2025» он признался, что ради скидки в 1,5 млн рублей был вынужден ждать транспортное средство два месяца, передает корреспондент NEWS.ru.

Там и массаж, и душ, и холодильник, и все, что хочешь. Я еще не разобрался. И денег она стоит не таких больших. Я хотел себе другую машину, но она стоит 40 млн рублей. Откуда у нас, нищих артистов, такие деньги. Я кое-как наскреб 9 млн рублей, хотя она 10,5 млн рублей стоит, за 9 млн рублей ждать надо два месяца, — похвалился он.

Ранее Шаляпин выразил симпатию к телеведущей Ольге Бузовой и признался, что не против за ней «приударить». Артист на девичнике певицы подчеркнул, что восхищается ею не только как женщиной, но и как профессиональной музыкальной исполнительницей.

До этого Бузова сообщила, что снова стала жертвой мошенников, ее аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) взломали второй раз за месяц. О повторной краже учетной записи она рассказала в своем Telegram-канале. Первый взлом аккаунта Бузовой произошел 21 октября.