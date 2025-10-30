Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 19:53

«Хотел за 40 млн рублей»: Шаляпин похвастался новым кроссовером

Шаляпин купил Lixiang в полной комплектации за 9 млн рублей

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Прохор Шаляпин назвал свой новый китайский автомобиль Lixiang фантастическим. На премии «Жара Media Awards — 2025» он признался, что ради скидки в 1,5 млн рублей был вынужден ждать транспортное средство два месяца, передает корреспондент NEWS.ru.

Там и массаж, и душ, и холодильник, и все, что хочешь. Я еще не разобрался. И денег она стоит не таких больших. Я хотел себе другую машину, но она стоит 40 млн рублей. Откуда у нас, нищих артистов, такие деньги. Я кое-как наскреб 9 млн рублей, хотя она 10,5 млн рублей стоит, за 9 млн рублей ждать надо два месяца, — похвалился он.

Ранее Шаляпин выразил симпатию к телеведущей Ольге Бузовой и признался, что не против за ней «приударить». Артист на девичнике певицы подчеркнул, что восхищается ею не только как женщиной, но и как профессиональной музыкальной исполнительницей.

До этого Бузова сообщила, что снова стала жертвой мошенников, ее аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) взломали второй раз за месяц. О повторной краже учетной записи она рассказала в своем Telegram-канале. Первый взлом аккаунта Бузовой произошел 21 октября.

автомобили
транспорт
шоу-бизнес
Прохор Шаляпин
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Павел Селезнев
П. Селезнев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроздов оставил крокодила без зубов
Самойлова призналась, кем работает ее 14-летняя дочь
Режим тишины в Адыгее и Майкопе: что нужно знать
Наш ответ НАТО: Захарова рассказала, почему Россия создала «Буревестник»
Профессор поделилась упражнением для тренировки памяти
Блогер Самойлова ответила на слухи о взломах аккаунтов блогеров
Захарова уличила Киев в сокрытии преступлений
Позорное фиаско армии США на Южно-Китайском море насмешило мир
«Не знаем, что с ней произошло»: Амалия Гольданская сбежала из США ради РФ
В киевском отделении почты прогремел взрыв
Дроздов рассказал, какого питомца лучше завести семье с ребенком
Умерла 100-летняя дочь Марлен Дитрих, ненавидевшая мать
Масштабная модернизация ждет школы искусств Подмосковья
«Ситуация сложная»: Сырский признал провал ВСУ в Красноармейске
Пентагон приказал Нацгвардии США готовиться к беспорядкам
«Посейдон» в Бельгии, ВСУ в ужасе, богатства Пугачевой: что будет дальше
Гигант США предложил ЕС поставки СПГ после запрета на импорт из России
В МО сообщили, сколько вылечившихся бойцов СВО трудоустроились в 2025 году
«Хотел за 40 млн рублей»: Шаляпин похвастался новым кроссовером
Мумифицированный кот защищал мертвого монарха от злых духов
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.