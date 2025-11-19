Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 17:47

В российском регионе повысят транспортный налог для малолитражек

В Калининградской области с 2026 года повясят налоговую ставку для легковушек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 января 2026 года в Калининградской области вступят в силу новые ставки транспортного налога, сообщает издание АБН 24. Изменение наиболее сильно затронет владельцев малолитражных автомобилей (мощностью до 100 л.с.): для них ставка увеличится почти вдвое — с 3,5 до 6 рублей за одну лошадиную силу.

Для других категорий машин ставки также возрастут: для автомобилей мощностью 100–150 л.с. налог составит 25 рублей за л.с., а для самых мощных (свыше 250 л.с.) — 150 рублей. Владельцы машин средней мощности будут платить в год на 625 рублей больше.

Министр финансов области Виктор Порембский объяснил повышение необходимостью компенсировать рост расходов на содержание дорожной сети. По его словам, затраты на дороги за последние годы увеличились с 1,3 до 2,4 млрд рублей, в то время как налоговые поступления выросли всего на 8%. Эксперты, в свою очередь, предупреждают, что федеральная помощь в размере 486 млн рублей недостаточна для выполнения масштабных дорожных проектов в регионе.

Ранее эксперты отметили резкий взлет цен на новые автомобили. Подорожание зафиксировано у 10 брендов, один производитель, напротив, снизил стоимость, а еще один откорректировал прайсы и в большую, и в меньшую сторону. Сильнее других цены поднял Changan — подорожали сразу семь моделей.

