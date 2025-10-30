Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 19:33

Барабанщик из группы уличной певицы получил новый арест

Суд арестовал на 12 суток барабанщика из группы уличной певицы Логиновой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Барабанщика Владислава Леонтьева из группы уличной певицы Дианы Логиновой, которая ранее исполняла песни иностранных агентов, арестовали на 12 суток, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Его повторно признали виновным в организации массового одновременного пребывания граждан в публичном месте с нарушением общественного порядка.

Суд признал Владислава Леонтьева виновным в правонарушении и назначил наказание в виде административного ареста сроком 12 суток, — рассказала руководитель пресс-службы судов Дарья Лебедева.

Ранее Смольнинский суд Петербурга назначил административный арест Логиновой на 13 суток. Решение было вынесено по статье о мелком хулиганстве.

До этого Ленинский районный суд города оштрафовал певицу на 30 тыс. рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Ее признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП и назначили административный штраф.

Уличный музыкант Евгений Михайлов (Женька Радость) из Екатеринбурга поддержал Логинову после ареста. Мужчина предстал перед судом, ему грозит штраф или арест на 15 суток.

музыканты
аресты
иноагенты
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроздов оставил крокодила без зубов
Самойлова призналась, кем работает ее 14-летняя дочь
Режим тишины в Адыгее и Майкопе: что нужно знать
Наш ответ НАТО: Захарова рассказала, почему Россия создала «Буревестник»
Профессор поделилась упражнением для тренировки памяти
Блогер Самойлова ответила на слухи о взломах аккаунтов блогеров
Захарова уличила Киев в сокрытии преступлений
Позорное фиаско армии США на Южно-Китайском море насмешило мир
«Не знаем, что с ней произошло»: Амалия Гольданская сбежала из США ради РФ
В киевском отделении почты прогремел взрыв
Дроздов рассказал, какого питомца лучше завести семье с ребенком
Умерла 100-летняя дочь Марлен Дитрих, ненавидевшая мать
Масштабная модернизация ждет школы искусств Подмосковья
«Ситуация сложная»: Сырский признал провал ВСУ в Красноармейске
Пентагон приказал Нацгвардии США готовиться к беспорядкам
«Посейдон» в Бельгии, ВСУ в ужасе, богатства Пугачевой: что будет дальше
Гигант США предложил ЕС поставки СПГ после запрета на импорт из России
В МО сообщили, сколько вылечившихся бойцов СВО трудоустроились в 2025 году
«Хотел за 40 млн рублей»: Шаляпин похвастался новым кроссовером
Мумифицированный кот защищал мертвого монарха от злых духов
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.