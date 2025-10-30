Барабанщик из группы уличной певицы получил новый арест

Барабанщика Владислава Леонтьева из группы уличной певицы Дианы Логиновой, которая ранее исполняла песни иностранных агентов, арестовали на 12 суток, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Его повторно признали виновным в организации массового одновременного пребывания граждан в публичном месте с нарушением общественного порядка.
Суд признал Владислава Леонтьева виновным в правонарушении и назначил наказание в виде административного ареста сроком 12 суток, — рассказала руководитель пресс-службы судов Дарья Лебедева.
Ранее Смольнинский суд Петербурга назначил административный арест Логиновой на 13 суток. Решение было вынесено по статье о мелком хулиганстве.
До этого Ленинский районный суд города оштрафовал певицу на 30 тыс. рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Ее признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП и назначили административный штраф.
Уличный музыкант Евгений Михайлов (Женька Радость) из Екатеринбурга поддержал Логинову после ареста. Мужчина предстал перед судом, ему грозит штраф или арест на 15 суток.