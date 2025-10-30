Барабанщик из группы уличной певицы получил новый арест Суд арестовал на 12 суток барабанщика из группы уличной певицы Логиновой

Барабанщика Владислава Леонтьева из группы уличной певицы Дианы Логиновой, которая ранее исполняла песни иностранных агентов, арестовали на 12 суток, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Его повторно признали виновным в организации массового одновременного пребывания граждан в публичном месте с нарушением общественного порядка.

Суд признал Владислава Леонтьева виновным в правонарушении и назначил наказание в виде административного ареста сроком 12 суток, — рассказала руководитель пресс-службы судов Дарья Лебедева.

Ранее Смольнинский суд Петербурга назначил административный арест Логиновой на 13 суток. Решение было вынесено по статье о мелком хулиганстве.

До этого Ленинский районный суд города оштрафовал певицу на 30 тыс. рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Ее признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП и назначили административный штраф.

Уличный музыкант Евгений Михайлов (Женька Радость) из Екатеринбурга поддержал Логинову после ареста. Мужчина предстал перед судом, ему грозит штраф или арест на 15 суток.