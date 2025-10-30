Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 21:42

Преследовавший бывшую депутат выступил со встречным обвинением

Депутат Блохин обвинил бывшую в «бэнксинге» после заявлений о преследовании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Заксобрания Свердловской области Станислав Блохин заявил, что его бывшая возлюбленная Елизавета Кузнецова использовала «бэнксинг» против него. Накануне девушка заявляла о якобы преследовании со стороны регионального политика, передает РЕН ТВ.

Блохи обвинил бывшую пассию в практике, когда партнер постепенно эмоционально отдаляется от другого человека и прерывает отношения без объяснения причин. Судя по скриншотам переписки, представленным журналистами, депутат также заявлял о возможном патологическом влечении к экс-возлюбленной.

Ранее московский кондитер стала объектом травли и интернет-преследования после того, как поделилась в соцсетях фотографией праздничного торта для своего молодого человека. На «вкусном подарке» была надпись «Главное, Саня, перцем не стареть». Через несколько дней после публикации снимка с угощением на нее обрушился шквал угроз от пользовательницы под ником Ягодка. Неизвестная представилась настоящей девушкой именинника и потребовала прекратить любые контакты с мужчиной.

Также в Парголово мужчина напал с ножом на нового избранника своей возлюбленной. В итоге водитель автомобиля Porsche получил ранение. Пострадавшему удалось самостоятельно добраться до парковки торгового центра, где ему оказали первую медицинскую помощь.

