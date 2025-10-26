Мужчина пырнул ножом нового возлюбленного своей бывшей В Ленинградской области мужчина напал с ножом на водителя Porsche

В Парголово мужчина напал с ножом на нового избранника своей возлюбленной, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Водитель автомобиля Porsche получил ранение.

35-летняя жительница Ленинградской области сообщила, что ее и ее нового партнера преследовал на автомобиле Volkswagen Polo 45-летний бывший ухажер. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого экс-возлюбленный нанес сопернику ножевое ранение. Пострадавшему удалось самостоятельно добраться до парковки торгового центра, где ему оказали первую медицинскую помощь. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции.

