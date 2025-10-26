Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 17:17

Мужчина пырнул ножом нового возлюбленного своей бывшей

В Ленинградской области мужчина напал с ножом на водителя Porsche

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Парголово мужчина напал с ножом на нового избранника своей возлюбленной, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Водитель автомобиля Porsche получил ранение.

35-летняя жительница Ленинградской области сообщила, что ее и ее нового партнера преследовал на автомобиле Volkswagen Polo 45-летний бывший ухажер. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого экс-возлюбленный нанес сопернику ножевое ранение. Пострадавшему удалось самостоятельно добраться до парковки торгового центра, где ему оказали первую медицинскую помощь. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции.

Ранее в Братске между подростками произошел конфликт, в результате которого один из них нанес ножевое ранение сверстнику. Нападавшего несовершеннолетнего задержала полиция. Причиной конфликта стал спор в социальных сетях. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, однако Следственный комитет начал проверку по статье о хулиганстве.

До этого в Москве было возбуждено уголовное дело после нападения закладчика с ножом на сотрудника Росгвардии. Инцидент произошел в Краснопахорском районе Новой Москвы. Пострадавший был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь.

Ленинградская область
нападения
ножевые ранения
ревность
