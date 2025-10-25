Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 20:11

Подросток напал с ножом на сверстника

В Братске школьник пырнул ножом сверстника в ходе конфликта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Братске между подростками произошел конфликт, в результате которого один из них нанес ножевое ранение сверстнику, сообщили в СУСК РФ по Иркутской области. Несовершеннолетний получил ранение в ногу, но его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Инцидент произошел на улице Кирова. Подростка, который нанес ранение, задержала полиция. ГУМВД региона сообщило, что причиной конфликта стал спор в соцсетях. Отмечается, что подростки ранее не были на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Следственный комитет инициировал проверку по статье о хулиганстве. Прокуратура проведет анализ соблюдения законодательства, направленного на защиту прав детей и предотвращение безнадзорности.

Ранее в китайском городе Шэньчжэнь школьник напал на одноклассницу с ножом. 14-летний Чжун нанес девочке 20 ножевых ран, после чего скрылся. Она скончалась в больнице, а подростка задержали на следующий день. Подросток заявил, что получил ранения, «пытаясь спасти кого-то».

До этого в Уфе двое 17-летних подростков напали на 35-летнего мужчину, похитив его телефон, а затем попытались ограбить супермаркет, но были задержаны охранниками. Один из нападавших ранил другого ножом в руку и шею после замечания пострадавшего.

Иркутская область
подростки
ножевые ранения
конфликты
