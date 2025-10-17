Школьник 20 раз ударил ножом одноклассницу и обманул родителей В Китае 14-летняя школьница погибла после 20 ударов ножом от одноклассника

Школьник из города Шэньчжэнь в Китае зарезал одноклассницу на пороге ее дома, сообщает издание Mothership. Инцидент произошел в апреле. Уточняется, что 14-летний мальчик нанес сверстнице 20 ударов ножом, после чего скрылся.

14-летняя девочка в Шэньчжэне, Китай, была зарезана одноклассником на пороге своего дома. Мальчик по фамилии Чжун скрылся с места происшествия после поножовщины, — говорится в публикации.

Уточняется, что школьники проживали в одном жилом комплексе. Пострадавшую девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Мальчика задержали на следующий день. Сам он сказал родителям, что получил порезы, «попытавшись спасти кого-то». В настоящее время дело рассматривается Народным судом промежуточной инстанции Шэньчжэня.

Ранее в Краснодаре мужчина напал на 17-летнюю девушку во дворе дома. Он схватил жертву и стал ей угрожать ножом. Подростку удалось вырваться из рук злоумышленника, девушка забежала в ближайшее заведение общепита. Правоохранители ищут мужчину.