30 октября 2025 в 21:56

Издевательства школьниц над пенсионером попали на видео

В Свердловской области школьницы напали на пенсионера ради ролика для соцсетей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Каменске-Уральском школьницы избили пожилого мужчину ради интернет-хайпа, снимая нападение на видео, передает Telegram-канал Readovka. По информации источника, после публикации ролика в Сети одна из участниц заявила, что извиняться не собирается, поскольку у нее «есть крыша».

На кадрах видно, как одна из девушек подошла к пенсионеру сзади, начала пинать его по ногам и повалила на землю под смех подруг. В сообщении говорится, что региональное МВД уже начало проверку и устанавливает личности напавших.

Как сообщили источнику очевидцы, школьницы часто проводят время в компаниях старших подростков и употребляют алкоголь. Пострадавшему мужчине во время нападения помощь оказана не была, отметили в канале.

Ранее в СУ СК России по Свердловской области рассказали, что подростки толпой избили пенсионера, который сделал им замечание. Мужчина попросил их не курить и не использовать матерные слова.

До этого пятиклассник из гимназии под Симферополем ударил учителя в висок, когда хотел забрать свой смартфон. Ученик сдал мобильное устройство, а после занятия хотел его забрать. После замечания преподавателя у школьника произошла истерика, и он напал на взрослого.

нападения
школьницы
пенсионеры
Свердловская область
