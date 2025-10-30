Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 19:48

Мумифицированный кот защищал мертвого монарха от злых духов

В церкви Великобритании обнаружили мумию кота-стража

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В церкви Уолтемского аббатства в Эссексе обнаружили мумию кота-стража, сообщает Daily Star. По словам историков, животное было призвано защищать похороненного в церкви короля Гарольда Годвинсона от злых духов.

Мумифицированную кошку нашли захороненной в церкви Уолтем-Эбби в Эссексе, где, как полагают, был похоронен король Гарольд Годвинсон, убитый в битве при Гастингсе в 1066 году. Кошек часто замуровывали в стены, чтобы отпугивать злых духов, например ведьм и призраков, — сказано в материале.

Уникальную находку впервые сделали в ходе реставрационных работ в 1970-х годах. Управляющий музеем Иэн Чаннелл рассказал, что был потрясен, когда неожиданно обнаружил в коробке мумифицированного кота. Экспертиза показала, что животное ранее замуровали в стене, хотя обычно таких кошек-оберегов оставляли в домах или амбарах, а не в религиозных сооружениях.

Ранее в садоводческом некоммерческом товариществе Кировского района Ленинградской области нашли стеклянную колбу с останками младенца. Мумифицированный плод оказался медицинским экспонатом в растворе формалина. Раньше участки в этом СНТ часто сдавались медицинским работникам. Останки отправили в морг для судебно-медицинской экспертизы.

