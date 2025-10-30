«Посейдон» в Бельгии, ВСУ в ужасе, богатства Пугачевой: что будет дальше

Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев намекнул Западу на проблемы после испытания подводного аппарата «Посейдон», российские диверсионно-разведывательные группы заставили ВСУ паниковать, певицу Аллу Пугачеву заподозрили в покупке особняка в Болгарии — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«Противоядия» нет: чем опасен «Посейдон» и почему Запад всерьез встревожен?

В среду, 30 октября, президент Владимир Путин сообщил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой прошел успешные испытания в России. По его словам, изобретение по мощности превосходит межконтинентальную ракету «Сармат», его невозможно перехватить.

«Мы провели еще одно испытание еще одного перспективного комплекса, это безэкипажное подводное изделие „Посейдон“», — сказал Путин.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что испытание «Посейдона» подтвердило уникальные возможности российского вооружения. По его словам, система не имеет аналогов и способна вывести из строя целые государства. Картаполов подчеркнул, что «противоядия» от «Посейдона» на сегодняшний день не существует.

«Когда несколько лет назад наш Верховный главнокомандующий рассказал об этом оружии и показал, то они же все хихикали. Говорили, что это невозможно, что это неосуществимо. Но это у них неосуществимо. А у нас все возможно. <…> Это действительно очень мощный вид оружия, который способен выводить из строя целые государства», — подчеркнул Картаполов.

Его мнение также подтвердил военный эксперт Александр Артамонов. Он отметил, что удар российским подводным аппаратом «Посейдон» по ключевым портовым узлам способен парализовать экономику западных стран. По его словам, для США и их союзников порты являются не просто точками разгрузки, а концентрированными мегапредприятиями, где происходит обработка грузов на береговой кромке.

Океанская многоцелевая система «Посейдон» Фото: МО РФ

Он отметил, что в США свыше десятка крупных портов. По словам военэксперта, вывод из строя всего двух-трех крупнейших транспортных хабов может привести к катастрофическим последствиям для западной экономики.

«У США 12–13 крупнейших портов. По некоторым расчетам, достаточно вывести из строя портовое сооружение двух-трех крупнейших узловых транспортных хабов, там, где, допустим, принимаются контейнеры, куда подходят сухогрузы. В таком случае американская экономика начнет задыхаться без поставки груза», — резюмировал Артамонов.

На испытания российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон» отреагировали в западных станах. Британские журналисты отметили, что новое оружие обладает уникальными характеристиками, вызывающими тревогу.

В публикации отмечалось, что аппарат имеет практически неограниченную дальность хода и способен преодолевать все современные системы противовоздушной обороны Запада. Эти характеристики, по мнению западных СМИ, делают «Посейдон» особенно опасным видом вооружения.

Дмитрий Медведев назвал подводный аппарат «Посейдон» оружием Судного дня. Он также сравнил его с крылатой ракетой «Буревестник», поздравив всех с успешными испытаниями.

«В отличие от „Буревестника“,

«Посейдон» в полном смысле слова можно считать оружием Судного дня», — написал Медведев.

Также политик ответил на предложение пользователя соцсети X использовать Бельгию в качестве испытательного полигона для аппарата «Посейдон». По его словам, в таком случае эта страна исчезнет.

«Тогда Бельгия исчезнет», — написал Медведев на английском языке.

Армия РФ не дает расслабиться ни ВСУ, ни Зеленскому: с чем столкнулись измотанные войска противника?

По данным издания Business Insider, российские диверсионно-разведывательные группы вызывают панику в рядах украинских военных. По информации источника, малочисленные отряды, действующие при поддержке беспилотников, незаметно перемещаются вдоль линии фронта и создают серьезные трудности для подразделений ВСУ.

«Ведомые беспилотниками небольшие российские разведывательные группы незаметно перемещаются вдоль линии фронта, прячась от противника, и создают проблемы изнуренным украинским войскам, которые и без того на пределе», — пишут авторы.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Отмечается, что подобная тактика усиливает беспокойство среди украинских командиров. По данным издания, разведгруппы России занимают ключевые позиции и удерживают их до прибытия подкрепления, а также подрывают оборону противника, затрудняя координацию и снабжение.

Оптимизма ВСУ не добавляет и потеря Константиновки, обратил внимание лидер общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Он полагает, что это нанесет удар по психике украинских военнослужащих. Эксперт допустил, что к концу года российская армия начнет серьезное наступление в зоне спецоперации.

«Потеря Константиновки очень серьезно психологически повлияет на настроения в ВСУ. Продвижение Вооруженных сил России к концу года, особенно когда спадет листва, начнется очень серьезное», — высказался Клинцевич.

По его словам, практически каждый крупный населенный пункт сейчас является укрепрайоном или серьезным логистическим пунктом ВСУ. Он добавил, что «дорожный каток» в виде наступательных действий ВС России не останавливается.

Кроме того, стало известно, что подразделения группировки «Центр» ВС РФ продолжают ликвидацию попавших в окружение украинских формирований недалеко от вокзала в Красноармейске (украинское название — Покровск) ДНР. Также продолжается зачистка от ВСУ населенного пункта Гнатовка, уточнили в оборонном ведомстве.

«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, продолжена зачистка от украинских боевиков территории населенного пункта Гнатовка Донецкой Народной Республики», — подчеркнули в Минобороны.

Также военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что ВСУ скоро могут оказаться в окружении на территории Северска и Покровска. По его словам, российская армия на данный момент занимается зачисткой уже сформированных котлов. Он отметил, что в каждом котле, предположительно, находится около 5000 украинских военнослужащих. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Котел уже существует в Купянске, идет его ликвидация. Покровск находится в оперативном окружении, и, когда перережут последние дороги снабжения, он тоже, скорее всего, попадет в котел. Есть большая вероятность окружения в Северске. То есть если там тоже произойдет определенное изменение линии боевого соприкосновения, то северский гарнизон окажется сначала в оперативном, потом в полном окружении, если не выведут, конечно, они свои подразделения», — поделился Леонков.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому становится все сложнее скрывать истинное положение украинской армии на фронте, заметили испанские журналисты. По этой причине глава государства стал активнее просить партнеров о дополнительных поставках вооружения, уверены аналитики.

«Постоянные поражения Украины на фронтах уже невозможно скрыть. <…> С этим связаны отчаянные просьбы Зеленского о предоставлении дополнительного вооружения Западом», — подчеркнули журналисты.

Пугачеву заподозрили в покупке элитного особняка: при чем тут Ходорковский?

По данным Telegram-канала Mash, 76-летняя Пугачева с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) собрались переезжать в Болгарию. Канал утверждает, что артистка после своего скандального интервью вложила €530 тыс. (примерно 49 млн рублей) в строящуюся виллу в пригороде курортного города София. Mash пишет, что знаменитости якобы приобрели особняк на закрытой территории площадью 230 квадратных метров.

В публикации указано, что для проведения сделки звездам пришлось открыть в Болгарии компанию и банковский счет. По данным канала, подписание документов прошло без их личного присутствия.

Источники отмечают, что недвижимость решили приобрести из-за того, что Примадонне наскучила жизнь на Кипре. По данным Mash, на новом месте она собирается жить в закрытом охраняемом комплексе, куда не смогут пробраться журналисты.

Комментаторы в Сети предположили, что Пугачева инвестирует заработанные за недавнее интервью деньги. Многие считают, что певица могла получить крупную сумму из «западных фондов» за то, что оскорбила россиян и нелицеприятно отозвалась о представителях российской власти.

«Алла прочитала западную методичку и теперь шикует — это деньги [Михаила] Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)», — предположили пользователи.

Кто-то отметил, что певица явно живет не на пенсию. Кроме того, комментаторы предположили, что Пугачева лукавит по поводу отсутствия финансирования.

«Пусть после этого не врет, что ее никто не финансирует. Вывести такую сумму из России она бы не смогла. Значит, заплатили за скандальное интервью за бугром. Вопрос — кто?» — интересуются россияне.

Алла Пугачева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Также, по мнению зрителей в России, Алла Борисовна может готовить для себя «тихую гавань», где проведет остаток дней. Многие предполагают, что Примадонна серьезно больна и больше не хочет появляться на публике, чтобы поклонники запомнили ее красивой и бодрой.

«Алла дала прощальное интервью, и больше мы ее не увидим. А заработанных денег ей хватит, чтобы больше не петь и не работать», — отметил комментатор.

При этом продюсер Павел Рудченко считает, что деньги на болгарскую недвижимость Пугачева и Галкин могли взять из сбережений. По мнению эксперта, 49 млн рублей на дом для них — небольшая сумма, ведь за годы работы в Москве они накопили огромное состояние.

По его словам, денег, которые есть на счетах Пугачевой и Галкина, хватит и на детей, и на внуков. К тому же звездная чета продолжает зарабатывать по сей день, хоть и намного меньше, чем во время жизни в РФ. По мнению продюсера, знаменитости вряд ли смогли продать свою шикарную недвижимость в России.

