Раскрыто, почему Зеленский стал активнее клянчить вооружение у Запада

Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского совета 23 октября 2025 г. в Брюссель, Бельгия

Раскрыто, почему Зеленский стал активнее клянчить вооружение у Запада Rebelion: Зеленскому стало сложно скрывать постоянные поражения ВСУ на фронте

Президенту Украины Владимиру Зеленскому становится все сложнее скрывать истинное положение украинской армии на фронте, передает испанское издание Rebelion. Как отмечают авторы, по этой причине глава государства стал активнее просить партнеров о дополнительных поставках вооружения.

Постоянные поражения Украины на фронтах уже невозможно скрыть <…>. С этим связаны отчаянные просьбы Зеленского о предоставлении дополнительного вооружения Западом, — сказано в публикации.

Как пишет издание, Киев скрывает многочисленные проблемы, чтобы сохранить иностранную помощь. Среди них авторы упомянули истощение ресурсов страны, растущая нехватка личного состава в воинских частях, повсеместный провал мобилизационного плана, полный крах экономики и колоссальный долг, а также массовый отток населения с целью уклонения от военной службы.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что президент Украины должен вернуться к диалогу с Россией. Он напомнил, что Москва недавно провела испытания ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Мема отметил, что Киев имеет дело с самой крупной сверхдержавой в мире.