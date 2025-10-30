Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 11:29

Раскрыто, почему Зеленский стал активнее клянчить вооружение у Запада

Rebelion: Зеленскому стало сложно скрывать постоянные поражения ВСУ на фронте

Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского совета 23 октября 2025 г. в Брюссель, Бельгия Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского совета 23 октября 2025 г. в Брюссель, Бельгия Фото: IMAGO/Philip Reynaers/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому становится все сложнее скрывать истинное положение украинской армии на фронте, передает испанское издание Rebelion. Как отмечают авторы, по этой причине глава государства стал активнее просить партнеров о дополнительных поставках вооружения.

Постоянные поражения Украины на фронтах уже невозможно скрыть <…>. С этим связаны отчаянные просьбы Зеленского о предоставлении дополнительного вооружения Западом, — сказано в публикации.

Как пишет издание, Киев скрывает многочисленные проблемы, чтобы сохранить иностранную помощь. Среди них авторы упомянули истощение ресурсов страны, растущая нехватка личного состава в воинских частях, повсеместный провал мобилизационного плана, полный крах экономики и колоссальный долг, а также массовый отток населения с целью уклонения от военной службы.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что президент Украины должен вернуться к диалогу с Россией. Он напомнил, что Москва недавно провела испытания ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Мема отметил, что Киев имеет дело с самой крупной сверхдержавой в мире.

ВСУ
Владимир Зеленский
Киев
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Минобрнауки рассказал о прорывных разработках России в фармацевтике
Пропавшего на Урале бизнесмена нашли мертвым
Владимир Познер встал на колено перед Ксений Собчак в Париже
Трамп заявил о масштабной сделке с Китаем по энергоносителям
В Совфеде оценили пользу «Посейдона» для безопасности России
Семья Свечникова назначила награду за информацию о его местонахождении
В ГД нашли способ, как развивать туризм и где искать инвесторов для этого
В российском регионе бушует гонконгский грипп
Забытая во время круиза пенсионерка не выжила на необитаемом острове
От россиян начали требовать доплатить утильсбор за машины из Казахстана
Раскрыто, почему Зеленский стал активнее клянчить вооружение у Запада
«Кинжалы» выключили свет на Западной Украине: удары по Украине 30 октября
Счетная палата обнаружила нарушения при ремонте дорог в нескольких регионах
Бывший советник президента Казахстана погиб в драке
Россиянам рассказали об основных рисках при оплате картой
Криминалистка профессионально замела следы после убийства бывшего
Раскрыты детали продажи билетов на «Щелкунчика» в 2025 году
На форуме «Сообщество» обсудят укрепление национального суверенитета
В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным днем
В Госдуме рассказали, с каким умыслом Трамп заговорил о ядерных испытаниях
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.