Президенту Украины Владимиру Зеленскому становится все сложнее скрывать истинное положение украинской армии на фронте, передает испанское издание Rebelion. Как отмечают авторы, по этой причине глава государства стал активнее просить партнеров о дополнительных поставках вооружения.
Постоянные поражения Украины на фронтах уже невозможно скрыть <…>. С этим связаны отчаянные просьбы Зеленского о предоставлении дополнительного вооружения Западом, — сказано в публикации.
Как пишет издание, Киев скрывает многочисленные проблемы, чтобы сохранить иностранную помощь. Среди них авторы упомянули истощение ресурсов страны, растущая нехватка личного состава в воинских частях, повсеместный провал мобилизационного плана, полный крах экономики и колоссальный долг, а также массовый отток населения с целью уклонения от военной службы.
Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что президент Украины должен вернуться к диалогу с Россией. Он напомнил, что Москва недавно провела испытания ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Мема отметил, что Киев имеет дело с самой крупной сверхдержавой в мире.