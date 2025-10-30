Стало известно, где ВСУ могут попасть в котел уже в ближайшее время

Вооруженные силы Украины скоро могут оказаться в окружении на территории Северска и Покровска, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, российская армия на данный момент занимается зачисткой уже сформированных котлов.

Котел уже существует в Купянске, идет его ликвидация. Покровск находится в оперативном окружении, и когда перережут последние дороги снабжения, он тоже, скорее всего, попадет в котел. Есть большая вероятность окружения в Северске. То есть если там тоже произойдет определенное изменение линии боевого соприкосновения, то северский гарнизон окажется сначала в оперативном, потом в полном окружении, если не выведут, конечно, они свои подразделения, — поделился Леонков.

Он отметил, что в каждом котле, предположительно, находится около пяти тысяч украинских военнослужащих. По его словам, ВС РФ демонстрируют определенные успехи на южном фланге, но пока нет предпосылок для оперативного окружения Орехова или Гуляйполя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные столкнулись с серьезными трудностями в Покровске. По его словам, в городе и его окрестностях идут ожесточенные боевые действия.