29 октября 2025 в 16:44

Российские разведгруппы заставили ВСУ паниковать

Business Insider: разведгруппы России вызывают панику в рядах ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Российские диверсионно-разведывательные группы вызывают панику в рядах украинских военных, сообщает издание Business Insider. По данным источника, малочисленные отряды, действующие при поддержке беспилотников, незаметно перемещаются вдоль линии фронта и создают серьезные трудности для подразделений ВСУ.

Ведомые беспилотниками, небольшие российские разведывательные группы незаметно перемещаются вдоль линии фронта, прячась от противника, и создают проблемы изнуренным украинским войскам, которые и без того на пределе, — пишет BI.

Отмечается, что подобная тактика усиливает беспокойство среди украинских командиров. По данным издания, разведгруппы России захватывают ключевые позиции и удерживают их до прибытия подкрепления, а также подрывают оборону противника, затрудняя координацию и снабжение.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев рассказал о регулярной переброске подкреплений ВСУ в район Красноармейска — до 120 военнослужащих ежесуточно. По его словам, это подтверждает значительные потери украинской стороны.

ВСУ
ВС РФ
Украина
беспилотники
