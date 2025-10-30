Ядерный «второй удар» России: тандем «Посейдона» и «Буревестника», детали

Торпеда «Посейдон» и ракета «Буревестник» позволят России нанести ядерный «второй удар», утверждают западные СМИ. Какие детали об этом известны, как может выглядеть тандем между этими вооружениями?

Ядерный «второй удар»: тандем «Посейдона» и «Буревестника»

Обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик заявил, что основная задача «Посейдона» заключается в нанесении удара по прибрежным объектам.

«Благодаря ядерной силовой установке это оружие должно обладать способностью курсировать по океанам в течение чрезвычайно длительного времени, прежде чем нанести внезапный удар. Это вызывает особую обеспокоенность, поскольку от него будет сложно защищаться», — указал Ньюдик.

По мнению обозревателя, в тандеме с «Буревестником» торпеда «Посейдон» дает возможность России реализовать стратегический ядерный вариант, позволяющий обходить современные оборонные системы.

«Это также потенциально даст России возможность „второго удара“, которую можно было бы считать более устойчивой, чем баллистические ракеты подводных лодок, в случае если один из ее противников попытается парализовать ее стратегические ядерные силы в сценарии первого удара», — говорится в материале TWZ.

«Буревестник» и «Посейдон» обещают стать универсальным и летальным оружием при условии успешного завершения их разработки и принятия на вооружение, считает Ньюдик.

«Такую мощь придется уважать», «Это туз в рукаве Путина», — считают пользователи Сети.

Что известно о «Посейдоне», заявление Путина

Президент России Владимир Путин 29 октября рассказал об успешных испытаниях нового ядерного оружия — беспилотной ядерной торпеды «Посейдон», оснащенной атомным реактором.

«Впервые удалось запустить атомный двигатель подлодки „Посейдон“, атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное время. Это огромный успех. По скоростям и по глубинам движения этого подводного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов его перехвата не существует», — сказал Путин.

Президент отметил, что мощность ядерного заряда на «Посейдоне» значительно превышает возможности новейшей российской межконтинентальной ракеты «Сармат».

Оснащение «Посейдона» позволяет ему скрытно доставить ядерный заряд в любую точку мира. По мнению западных источников, торпеда может погружаться на глубину до километра, становясь необнаружимой и неуязвимой для любых действий врага.

«Посейдон» может поражать цели, вызывая разрушительные волны, схожие с цунами, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, торпеда обладает такой скоростью, что ее невозможно остановить во время движения.

Что известно о «Буревестнике»

26 октября Путин принял доклад о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания с главой государства сообщил, что боеприпас в рамках тренировочных запусков успешно преодолел 14 тысяч километров.

По словам Герасимова, ракета находилась в воздухе 15 часов, продемонстрировав не всю свою предельную мощность. В Генштабе подчеркнули, что «Буревестник» показал возможности обхода систем ПРО.

Путин в свою очередь отметил, что еще предстоит большая работа для постановки ракеты на боевое дежурство. Также, по его словам, нужно решить, к какому классу вооружений относится «Буревестник», и определить возможные способы его применения.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил NEWS.ru, что «Буревестник» обладает неограниченной дальностью полета и способен находиться в воздухе несколько месяцев благодаря своей уникальной силовой установке.

«Она (ракета. — News.ru) может совершать витки вокруг земного шара и летать в течение нескольких месяцев, она термоядерная. Также у „Буревестника“ компактный двигатель, который умещается в габаритах ракеты», — пояснил Леонков.

