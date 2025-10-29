Военэксперт раскрыл, как «Посейдон» может «задушить» всю экономику Запада

Удар российским подводным аппаратом «Посейдон» по ключевым портовым узлам способен парализовать экономику западных стран, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. Он отметил, что для США и их союзников порты являются не просто точками разгрузки, а концентрированными мегапредприятиями, где происходит обработка грузов на береговой кромке.

Многие стратегически важные товары привозят в США из-за рубежа. Это не только у них, это западный тип цивилизации. Для США, Франции и других стран порт — это объект обработки груза, вплоть до заводов, находящихся прямо на береговой кромке. Поэтому «Посейдон» имеет колоссальное значение для того, чтобы никто на нас не полез, чтобы люди понимали, что мы обладаем не только таким сверхоружием, как ракетный комплекс «Сармат». При помощи, казалось бы, не настолько мощного «Посейдона» мы вполне можем поставить под угрозу существование агрессора, — пояснил Артамонов.

Он отметил, что в США свыше десятка крупных портов. По словам военэксперта, вывод из строя всего двух-трех крупнейших транспортных хабов может привести к катастрофическим последствиям для западной экономики.

У США 12-13 крупнейших портов. По некоторым расчетам, достаточно вывести из строя портовое сооружение двух-трех крупнейших узловых транспортных хабов, там, где, допустим, принимаются контейнеры, куда подходят сухогрузы. В таком случае американская экономика начнет задыхаться без поставки груза, — подытожил Артамонов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой прошел успешные испытания в России. По его словам, изобретение по мощности превосходит межконтинентальную ракету «Сармат», его невозможно перехватить.