30 октября 2025 в 12:30

Кому не придется платить за парковку в Самаре: гид по будущим льготам

Кому не придется платить за парковку в Самаре: гид по будущим льготам Кому не придется платить за парковку в Самаре: гид по будущим льготам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зоны платных парковок в областной столице еще не появились, но городские власти активно готовятся к запуску новой системы. Парковки в Самаре: кому положены льготы — этот вопрос волнует многих жителей города, ведь тарифы и категории льготников уже определены региональным правительством.

Согласно утвержденным документам, на преференции смогут рассчитывать несколько категорий граждан. В списке льготников — многодетные семьи, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, герои СССР и РФ. Особое внимание уделено семьям участников СВО: право на бесплатную парковку получат супруги, вдовы и вдовцы, не вступившие в повторный брак, а также дети участников специальной военной операции. Владельцы электромобилей также смогут парковаться без оплаты.

В масштабах всей страны действуют схожие преференции. Инвалиды имеют право бесплатно размещать автомобили на специально обозначенных местах при условии внесения транспортного средства в федеральный реестр. Многодетные семьи в 37 регионах России уже пользуются льготной парковкой, оформляя специальное разрешение через госуслуги. Резиденты — жители домов в зоне платных парковок — могут получить разрешение на бесплатную стоянку в ночное время с 20:00 до 8:00.

Кому положены льготы и скидки на парковку в Самаре, станет окончательно ясно после запуска системы. Планируется, что автомобилисты, часто использующие личный транспорт, смогут приобретать абонементы на парковочные места по сниженной цене. Власти обещают применить в Самаре общероссийские стандарты льготного обслуживания с учетом региональной специфики.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
