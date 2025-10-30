В киевском отделении почты прогремел взрыв Глава «Укрпочты» Смелянский сообщил о взрыве во время проверки посылок

В сортировочном центре «Укрпочты» в Соломенском районе Киева взорвалась посылка, сообщил гендиректор Игорь Смелянский, передает «Страна.ua». В результате травмы получили пять человек, всем им будет оказана необходимая помощь.

Благодаря принятым мерам также удалось выявить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержанием, — сказал он.

Ранее глава Оболонской райадминистрации Кирилл Фесик сообщил, что восстановление энергетической инфраструктуры в столице Украины займет примерно 10 лет. По его словам, Украина пока не смогла полностью устранить повреждения, полученные еще в 2022 году. Фесик отметил, что восстановление энергетической инфраструктуры в текущем сезоне идет медленно из-за дефицита рабочих.

До этого более 500 населенных пунктов Украины остались без света из-за повреждений энергоинфраструктуры. Электроснабжения лишились жители Винницкой и Днепропетровской областей. О сроках восстановительных работ неизвестно. Вместе с тем на территории всей Украины ввели графики отключений электроэнергии.