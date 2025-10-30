Штраф за платную парковку в Самаре: за что могут выписать и как отменить?

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 18:30

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В областной столице платных парковок пока не запустили, однако городские власти активно готовятся к внедрению новой системы. Штраф за парковку в Самаре — тема, которая скоро станет актуальной для всех автомобилистов, ведь знание правил поможет избежать неприятных ситуаций и сохранить бюджет.

Водители могут получить взыскание в том числе и на бесплатных стоянках. Нарушением считается размещение транспорта на местах для людей с ограниченными возможностями без специального разрешения — это обойдется в 5000 рублей. Парковка на пешеходной зоне, зебре или ближе пяти метров от нее карается штрафом в 1000 рублей. За остановку, например, на «выделенке» для трамвая придется заплатить 1500 рублей, а в месте, где автомобиль мешает движению, — 2000 рублей. С 1 января 2025 года штраф за игнорирование знаков, запрещающих стоянку, вырос с 1500 до 2500 рублей. Особенно дорого обходится блокирование подъезда к мусорным площадкам — с октября 2025 года такое нарушение карается штрафом до 5000 рублей.

После запуска платной системы добавятся санкции за неоплаченное время стоянки. В российских городах такие взыскания варьируются от 1000 до 5000 рублей в зависимости от региона. Штраф за парковку в Самаре будет определен местными властями с учетом общероссийской практики.

Неуплата грозит серьезными последствиями. Через 70 дней после вынесения постановления сумма удваивается, а злостных неплательщиков могут привлечь к административному аресту.

Чтобы оставаться законопослушным гражданином, следуйте простым правилам. Внимательно изучайте дорожные знаки и разметку перед остановкой. Оплачивайте парковку в течение пяти минут после прибытия через специальные приложения. Не занимайте места для инвалидов и не блокируйте проезды к контейнерным площадкам. Своевременно оплачивайте штрафы со скидкой 50% в первые 20 дней.

