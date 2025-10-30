Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 09:30

Мы в будущем! Учимся оплачивать парковки в Самаре задолго до их появления

Мы в будущем! Учимся оплачивать парковки в Самаре задолго до их появления

В столице Самарской области пока отсутствуют платные парковочные зоны, однако в скором времени ситуация кардинально изменится. Власти региона уже утвердили методику расчета стоимости, которая станет основой для запуска новой системы. Как оплатить парковку в Самаре — вопрос, который скоро станет актуальным для всех автомобилистов города.

Согласно утвержденным документам, размер платы будет зависеть от нескольких факторов. Время суток играет ключевую роль: утренний период с 8 до 12 часов, дневной — с 12 до 16, вечерний — с 16 до 20 и ночной — с 21 до 8 часов утра. Базовая стоимость одного часа парковки в Самаре составит около 83 рублей, а максимальный тариф не превысит 166 рублей. Важная деталь: введение платы планируется только на участках, где заполняемость превышает 85%.

Как оплатить парковку в Самаре — подробные полезные советы Как оплатить парковку в Самаре — подробные полезные советы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для оплаты предусмотрена динамическая тарифная система с использованием мобильных сервисов. Планируется внедрение «умных» парковочных зон с датчиками занятости, что упростит процесс контроля и расчетов. Оператором системы может стать Центр организации дорожного движения.

Теперь о главном: можно ли законно оставить автомобиль бесплатно? Да, такая возможность существует. В ночное время, особенно после 21:00, а также в выходные и праздничные дни плата взиматься не будет. Кроме того, город развивает сеть перехватывающих парковок у транспортно-пересадочных узлов — эти стоянки останутся бесплатными.

Как оплатить парковку в Самаре после запуска системы? Водителям станут доступны современные цифровые решения через мобильные приложения, что сделает процесс максимально удобным. Власти подчеркивают, что все решения принимаются взвешенно и с учетом интересов автомобилистов.

Ранее мы рассказывали, как чернить шины и почему это важно для сохранности резины.

парковки
оплата
Самара
советы
авто
Валентина Еремеева
В. Еремеева
