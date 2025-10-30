Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 12:12

В Иркутской области мошенники пытались присвоить 2,6 гектара земли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутской области двое мошенников пытались присвоить участок площадью 2,6 гектара, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. Общая стоимость земли составила 47 млн рублей.

Обвиняемые подделали документы и передали их в Росреестр. Для регистрации права собственности пара добилась внесения в реестр своей знакомой в качестве владелицы участка. Таким образом, земля стоимостью 47 миллионов рублей перестала быть государственной собственностью, — рассказали в ведомстве.

Во время обысков у подозреваемых изъяли компьютеры, автомобиль, телефоны и документы. Все имущество обратили в доход государства для погашения ущерба.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени передала курьеру мошенников 21 млн рублей, сообщает прокуратура региона. Злоумышленники действовали под предлогом предотвращения спонсирования ВСУ.

мошенники
Следком
росреестр
имущество
