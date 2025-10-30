Киев может столкнуться с острым дефицитом бюджета уже в начале 2026 года, поскольку США и ЕС не подтвердили масштабных финансовых вливаний, считает политолог, преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Борис Первушин. По его словам, потребность страны во внешнем финансировании в 2024 году достигла $42 млрд, однако следующего транша Киеву может не хватить — Вашингтон и Брюссель затягивают принятие решений, а альтернативные источники, включая конфискованные российские активы, проблему не решат, пишет ТАСС.

На фоне ослабевающей экономики и растущих социальных расходов европейские страны все меньше хотят нести бремя финансирования Украины. По оценкам Киева, из необходимых средств на будущий год подтверждена лишь треть, и то лишь на уровне обещаний. Без новых вливаний страна столкнется с бюджетным кризисом уже весной, — считает Первушин.

Ранее сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому становится все сложнее скрывать истинное положение украинской армии на фронте. По этой причине глава государства стал активнее просить партнеров о дополнительных поставках вооружения.