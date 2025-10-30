Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 17:41

Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины

Энергетик Юшков: Россия не уничтожает АЭС Украины, чтобы избежать ЧП

Игорь Юшков Игорь Юшков Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Россия воздерживается от уничтожения атомных электростанций на территории Украины во избежание чрезвычайных ситуаций, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Тем не менее, по его словам, ВС РФ активно наносят удары по газовой инфраструктуре Киева.

Россия принципиально не трогает инфраструктуру, которая позволяет выводить электроэнергию с атомных станций в общую энергосеть. То есть РФ не уничтожает даже сопутствующие объекты для того, чтобы не спровоцировать какие-то ЧП на АЭС. А импорт из Европы заходит тоже с помощью инфраструктуры, которая относится к атомным станциям, поэтому Украина то экспортирует электроэнергию, то импортирует. Все это завязано на ЛЭП высокого напряжения, которое связано с атомными станциями. И это основная проблема. Россия выбивает тепловую энергетику, даже гидростанции отчасти, но атомные станции не трогает, — отметил Юшков.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, будет ли принято решение об уничтожении энергетической инфраструктуры Украины, включая подстанции, связанные с атомными электростанциями. Однако, по его словам, Россия целенаправленно атакует газовые объекты и месторождения, стремясь вынудить Киев к переговорам.

Ранее глава Оболонской райадминистрации Кирилл Фесик заявил, что восстановление энергетической инфраструктуры в Киеве займет около 10 лет. По его словам, страна до сих пор полностью не ликвидировала последствия ударов, нанесенных Россией в 2022 году.

Россия
ВС РФ
Украина
СВО
АЭС
