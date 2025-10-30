Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 17:48

Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»

Сын Балабанова Федор живет в квартире, где снимали «Брата»

Световая проекция портрета актера Сергея Бодрова на фасаде здания Световая проекция портрета актера Сергея Бодрова на фасаде здания Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Сын режиссера Алексея Балабанова Федор рассказал NEWS.ru, что живет в квартире отца на Малом проспекте, где снимали сцены из фильма «Брат». По его словам, семья сохранила старую планировку и мебель.

Я живу в квартире на Малом проспекте, где снимали «Брата» и где все начиналось. Мне этого достаточно. Мы сохранили мебель, что-то перевезли в квартиру на 12-ю линию, что-то на дачу, в принципе, ничего не выбрасываем. Планировка та же осталась, — сказал Федор Балабанов.

Сын режиссера рассказал, что недавно они заказали услуги грузчиков и те сильно удивились, когда зашли в квартиру: они узнали ее по фильму, несмотря на проведенный ремонт. В квартире Алексея Балабанова на Малом проспекте Васильевского острова снималась сцена, в которой Данила Багров убивает бандита и его напарника.

Ранее Федор Балабанов рассказал NEWS.ru, как испортил один из кадров на съемках «Брата», высунувшись из-за угла. По его словам, это произошло, когда прогремел выстрел и повисла тишина, в этот момент его одолело любопытство.

брат
Алексей Балабанов
квартиры
сыновья
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке мессенджеров в Крыму
Комета или корабль пришельцев: что за объект 3I/ATLAS приближается к Земле
Не стало звезды фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»
Недалеко от Кунашира обнаружили редкого кита-горбача
Лечебная диета «Стол № 4»: полный список продуктов и меню на неделю
Не просто оладьи: 8 неожиданных рецептов, которые вас удивят
Голливудского продюсера приговорили почти к 150 годам тюрьмы
Стали известны дата и место прощания с Андреем Гриневичем
В России изменят процедуру поступления в медвузы
Пожилого военного пенсионера задержали за посты про СВО
Душитель бабушек не согласен с пожизненным: поволжский маньяк идет в суд
Принц Уильям и Миддлтон выиграли суд против таблоида
Генерал сообщил о немецких снайперах в рядах ВСУ
Главе района Коми сменили домашний арест на запрет определенных действий
Названы основные версии пропажи Усольцевых: что известно, поиски 30 октября
Автор «Песни льда и пламени» выиграл в суде против создателей ChatGPT
На Украине в ТЦК произошла стрельба
В МИД РФ назвали настоящую угрозу для стран Евросоюза
«Они заменили бы много мужчин»: в Раде не утихает тема мобилизации женщин
Военные городки России готовы к зимним холодам
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.