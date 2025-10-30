Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»

Сын режиссера Алексея Балабанова Федор рассказал NEWS.ru, что живет в квартире отца на Малом проспекте, где снимали сцены из фильма «Брат». По его словам, семья сохранила старую планировку и мебель.

Я живу в квартире на Малом проспекте, где снимали «Брата» и где все начиналось. Мне этого достаточно. Мы сохранили мебель, что-то перевезли в квартиру на 12-ю линию, что-то на дачу, в принципе, ничего не выбрасываем. Планировка та же осталась, — сказал Федор Балабанов.

Сын режиссера рассказал, что недавно они заказали услуги грузчиков и те сильно удивились, когда зашли в квартиру: они узнали ее по фильму, несмотря на проведенный ремонт. В квартире Алексея Балабанова на Малом проспекте Васильевского острова снималась сцена, в которой Данила Багров убивает бандита и его напарника.

Ранее Федор Балабанов рассказал NEWS.ru, как испортил один из кадров на съемках «Брата», высунувшись из-за угла. По его словам, это произошло, когда прогремел выстрел и повисла тишина, в этот момент его одолело любопытство.