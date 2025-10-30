Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой

Поручение американского лидера Дональда Трампа Пентагону подготовиться к ядерным испытаниям может привести к новой гонке вооружений с Китаем и Россией и подорвать глобальные договоренности о нераспространении, пишет газета The New York Times. При этом сам президент заявил, что его решение связано с испытательными программами «других стран».

Позже Трамп уточнил, что его приказ не касался Китая, однако эксперты отмечают, что даже если США решат возобновить испытания, на подготовку полигона в Неваде уйдет около 18 месяцев. NYT также пишет, что Китай активно наращивает ядерный арсенал (около 600 боеголовок) и, вероятно, готовит полигон Лобнор к возможным подземным испытаниям — впервые с 1996 года.

Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Произошло это на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». Российский лидер в свою очередь заявил, что в некоторых странах идет подготовка к ядерным испытаниям. Лидер уточнил, что его высказывание необязательно подразумевало США.