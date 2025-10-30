Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 17:54

Ученый ответил, что означают внезапные вздрагивания перед сном

Ученый Савельев: вздрагивания перед сном связаны с нервной системой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Внезапные вздрагивания перед сном связаны с перевозбуждением нервной системы, рассказал Pravda.Ru ученый, эволюционист, палеоневролог Сергей Савельев. Он объяснил, что после насыщенного дня нервные импульсы продолжают циркулировать даже при засыпании.

Обычно такие вздрагивания связаны с перевозбуждением. Когда человек засыпает, нервная система растормаживается и происходит остаточное прохождение импульса. Это естественная реакция, наблюдающаяся и у детей, и у взрослых, когда мозг еще не полностью перешел из активного состояния в фазу сна, — рассказал Савельев.

Ученый подчеркнул, что вздрагивания не являются патологией. Он посоветовал уделять больше внимания подготовке ко сну и созданию спокойной обстановки.

Ранее биофизик Полина Белозерова рассказала, что причина недосыпа даже после восьми часов сна может крыться не в стрессе или переутомлении. Она объяснила, что выспаться помогает только глубокая фаза сна.

сон
ученые
здоровье
стрессы
