Ученый ответил, что означают внезапные вздрагивания перед сном

Внезапные вздрагивания перед сном связаны с перевозбуждением нервной системы, рассказал Pravda.Ru ученый, эволюционист, палеоневролог Сергей Савельев. Он объяснил, что после насыщенного дня нервные импульсы продолжают циркулировать даже при засыпании.

Обычно такие вздрагивания связаны с перевозбуждением. Когда человек засыпает, нервная система растормаживается и происходит остаточное прохождение импульса. Это естественная реакция, наблюдающаяся и у детей, и у взрослых, когда мозг еще не полностью перешел из активного состояния в фазу сна, — рассказал Савельев.

Ученый подчеркнул, что вздрагивания не являются патологией. Он посоветовал уделять больше внимания подготовке ко сну и созданию спокойной обстановки.

