Европейский союз совместно с Киевом разрабатывает мирный план по урегулированию конфликта на Украине для получения временной паузы на фоне успехов российской армии, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, этот тандем осознал недостижимость изначально поставленных целей в противостоянии с РФ.

Сам факт того, что Европа вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским готовит план, это уже стадия принятия. Изначально поставленные ими цели недостижимы. Напомню, они хотели нанести стратегическое поражение РФ. Теперь они готовят мирный план, исходя из той ситуации, которая складывается на поле боя. И она, очевидно, не в пользу Украины и европейцев. Киев терпит очевидное поражение. Задача ЕС и Зеленского — каким-то образом взять паузу, — высказался Килинкаров.

Он отметил, что ранее продвигавшаяся идея Киева и Брюсселя о временном прекращении огня не сработала, и теперь они пытаются достичь той же цели под видом мирного урегулирования. По его словам, обсуждаемые уступки в сферах культуры, религии и языка носят исключительно декларативный характер и не подкреплены конкретикой.

Раньше Украина и ЕС настаивали на временном прекращении огня. Эта идея не сработала. Сейчас они пытаются продвинуть это все через идею мирного плана. Они не готовы к завершению конфликта. Им нужно в любом виде выиграть время, чтобы рассказывать нам о том, что они готовы пересмотреть свое отношение к вопросам культуры, религии, языка. Это будут какие-то дискуссии. Никакой конкретики в этом плане нет, и обязательств особых тоже нет. Поэтому я думаю, что обсуждать можно любые планы, но при одном условии: если СВО продолжится, — подытожил Килинкаров.

Ранее украинский политолог Владимир Скачко заявил, что причина молчания западных стран о преступлениях ВСУ и СБУ заключается в торжестве в европейском обществе политики двойных стандартов. По его словам, Запад воспринял роман «1984» Джорджа Оруэлла не как сатиру, а как руководство к действию.