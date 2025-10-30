Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 17:05

Политолог раскрыл причину молчания Запада о преступлениях ВСУ и СБУ

Политолог Скачко: Запад молчит о преступлениях Киева из-за двойных стандартов

Владимир Скачко Владимир Скачко Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Причина молчания Запада о преступлениях ВСУ и СБУ заключается в торжестве в западном обществе политики двойных стандартов и намеренном скрытии неугодной информации, сказал NEWS.ru украинский политолог Владимир Скачко. По его словам, Запад воспринял роман «1984» Джорджа Оруэлла не как сатиру, а как руководство к действию.

Освещение происходящего сейчас на фронтах СВО и вокруг столкновения России и Украины является торжеством двойных стандартов и политической целесообразности. И это приводит к одностороннему, искаженному и абсолютно лживому освещению того, что происходит, — пояснил Скачко.

Он подчеркнул, что поступают свидетельства о пытках пленных именно на украинской стороне, но Запад стремится представлять это как борьбу на благо демократии.

Именно украинцы ведут себя как преступники, именно украинские каратели стреляют в пленных, убивают мирных жителей, пытают. Но я повторяю: Запад рожден и построен для того, чтобы «1984 год» Оруэлла воспринимать не как сатиру, а как руководство к действию. А там написано: война — это мир, ложь — это правда и так далее. Все перевернуто с ног на голову. Это сознательный обман по спасению западных ценностей, которые якобы отстаивает Украина, — подчеркнул Скачко.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что российские солдаты, возвращенные из украинского плена, рассказывают, что подвергались там пыткам и медицинским экспериментам.

СВО
Украина
ВСУ
СБУ
военные преступления
пытки
Павел Воробьев
П. Воробьев
