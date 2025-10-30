На Западе раскрыли, какой «подарок» Трамп может сделать России и Китаю

На Западе раскрыли, какой «подарок» Трамп может сделать России и Китаю WSJ: решение Трампа о ядерных испытаниях может стать подарком для России и КНР

Планы США по возобновлению испытаний ядерного оружия могут предоставить стратегические преимущества России и Китаю, сообщает Wall Street Journal. Соответствующее распоряжение отдал американский президент Дональд Трамп, потребовавший проводить испытания «на равных» с другими державами.

Как отметил главный эксперт по оружию массового уничтожения в Совете национальной безопасности при экс-главе Белого дома Билле Клинтоне Гэри Сеймор, подобный шаг выгоден Москве и Пекину. Он пояснил, что эти страны активно ведут новые разработки в сфере ядерных вооружений.

Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и извлекут пользу от возобновления испытаний, — сказал Сеймор.

По мнению специалиста, текущая надежность американского ядерного арсенала не требует проведения новых практических тестов. При этом Трамп подтвердил наличие у США подготовленных испытательных полигонов для подобных задач.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что Трамп обманывает людей, говоря о преимуществе США над Россией. Он отметил, что американский лидер заговорил о ядерных испытаниях с целью успокоить внутреннюю ситуацию в стране. По его словам, такие заявления являются попыткой сгладить шок от понимания, что Вашингтон давно перестал быть безусловным лидером в сфере ядерного сдерживания.