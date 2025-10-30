Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 11:51

На Западе раскрыли, какой «подарок» Трамп может сделать России и Китаю

WSJ: решение Трампа о ядерных испытаниях может стать подарком для России и КНР

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Global Look Press

Планы США по возобновлению испытаний ядерного оружия могут предоставить стратегические преимущества России и Китаю, сообщает Wall Street Journal. Соответствующее распоряжение отдал американский президент Дональд Трамп, потребовавший проводить испытания «на равных» с другими державами.

Как отметил главный эксперт по оружию массового уничтожения в Совете национальной безопасности при экс-главе Белого дома Билле Клинтоне Гэри Сеймор, подобный шаг выгоден Москве и Пекину. Он пояснил, что эти страны активно ведут новые разработки в сфере ядерных вооружений.

Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и извлекут пользу от возобновления испытаний, — сказал Сеймор.

По мнению специалиста, текущая надежность американского ядерного арсенала не требует проведения новых практических тестов. При этом Трамп подтвердил наличие у США подготовленных испытательных полигонов для подобных задач.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что Трамп обманывает людей, говоря о преимуществе США над Россией. Он отметил, что американский лидер заговорил о ядерных испытаниях с целью успокоить внутреннюю ситуацию в стране. По его словам, такие заявления являются попыткой сгладить шок от понимания, что Вашингтон давно перестал быть безусловным лидером в сфере ядерного сдерживания.

США
Россия
Китай
Дональд Трамп
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вице-премьер заявил о сигналах с Запада по восстановлению контактов с РФ
Песков заявил о преодолении «болезней прошлого» в «Роснано»
Стало известно, кто возглавит театр кукол им. Образцова
Голые супруги устроили бои на проезжей части
Стало известно, могут ли Усольцевы оставаться в живых спустя месяц без еды
«Так даже животное не поступит»: убийцу девочки приговорили к пожизненному
Политолог ответил, зачем США просят КНР урегулировать конфликт на Украине
Песков раскрыл, поступили ли от США предложения по вопросу ДСНВ
В Кремле не знали о планах Трампа на ядерные испытания
Песков не подтвердил экспертные контакты России и США о ядерном разоружении
Кардиолог объяснил, как поддержать здоровье сосудов
В Кремле надеются, что Трамп правильно проинформирован об испытаниях России
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Песков раскрыл, назначены ли переговоры Путина с Си Цзиньпином
В Кремле отреагировали на заявления Трампа об испытании ядерного оружия
В Кремле рассказали, находятся ли в тупике переговоры России и США
Песков заявил, что испытания «Буревестника» не относятся к ядерным
В Британии призвали к срочным переговорам США и России
Песков рассказал об ответе России на нарушение ядерного моратория
Песков раскрыл, вступили ли Россия и США в новую гонку вооружений
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.