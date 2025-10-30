В Госдуме допустили возобновление парламентского диалога России и США Слуцкий: парламентский диалог между РФ и США может быть возобновлен

Парламентский диалог между Москвой и Вашингтоном может быть возобновлен, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, которые приводит NEWS.ru, подвижки в этом вопросе ожидаются в ближайшее время.

Давайте не будем обижать наших партнеров по стратегическому диалогу, который, уверен, в ближайшее время будет продолжен. И будем работать в том числе в плоскости родной для нас с коллегами парламентской дипломатии. Диалог в этой плоскости вполне в ближайшее время может быть возобновлен, — предположил парламентарий.

Ранее депутат сообщил, что конгрессмены из США могут приехать в Россию для встречи с депутатами Госдумы. Однако парламентарий отметил, что пока рано говорить о конкретных сроках и деталях визита. Политик пообещал позже озвучить подробности.

