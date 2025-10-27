В Госдуме сообщили о возможном визите конгрессменов США Слуцкий: конгрессмены США могут приехать в Россию для встречи с депутатами ГД

Конгрессмены из США могут приехать в Россию для встречи с депутатами Госдумы, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, переданным ТАСС, о конкретных деталях визита говорить пока рано.

Не исключаю. Обязательно приедут, но конкретику говорить пока рано. На днях, как буду знать, все скажу, — заявил он.

Ранее стало известно, что фракция «Европейская группа консерваторов и реформистов» в Европарламенте исключит депутата Фернана Картайзера из-за его визита в Россию. При этом сам парламентарий назвал такое развитие событий успехом.

До этого Картайзер сообщил, что Россия — красивая, чистая и безопасная страна. По его словам, на Западе недооценивают туристический потенциал РФ. Политик рассказал, что побывал в Эрмитаже и дважды посетил Кремль. Картайзер уточнил, что времени у него немного, но при каждом визите он старается увидеть как можно больше в России.

Кроме того, механик из Швейцарии Лукас Акерман рассказал, что семь лет назад переехал в Бурятию и организовал экскурсии в труднодоступные места на специально оборудованном КамАЗе. Иностранец отметил, что начал учить русский язык еще в школе, но там было мало практики. Акерман признается, что любит Россию за просторы.