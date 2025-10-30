Стало известно, как встреча Си Цзиньпина и Трампа повлияла на биржи Китая Индексы китайских бирж снизились после встречи Трампа и Си Цзиньпина

Основные котировки Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж упали после встречи главы Белого дома Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пусане. Так, показатели снизились на 0,73% и 1,16% соответственно.

Отмечается, что индексы Shenzhen Component уменьшились до 13 532,12 пункта, а Shanghai Composite — до 3986,9 пункта. Также котировка CSI 300, которая показывает изменения в стоимости акций на двух китайских биржах, упала на 0,8%.

Ранее Трамп заявил, что Китай согласился на покупку энергоносителей из США. По его словам, может быть заключена масштабная сделка по поставкам в КНР нефти и газа с Аляски. Он также выразил надежду на «фантастические отношения» между Пекином и Вашингтоном и назвал китайского лидера своим «давним другом».

Си Цзиньпин отметил, что можно сделать Америку «снова великой», если Пекин и Вашингтон помогут друг другу добиться успеха и процветания через партнерство. Он пояснил, что в условиях множества мировых трудностей обе страны должны продемонстрировать свою ответственность как «великие державы» и работать сообща.