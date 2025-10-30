Трамп заявил о масштабной сделке с Китаем по энергоносителям Трамп: Китай согласился покупать энергоносители из США

Китай согласился на покупку энергоносителей из США, заявил в соцсети Truth Social президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, может быть заключена масштабная сделка по поставкам в КНР нефти и газа с Аляски.

Китай также согласился начать процесс закупки американских энергоносителей. Фактически может состояться очень масштабная сделка, — написал Трамп.

Ранее Трамп выразил надежду на «фантастические отношения» между Пекином и Вашингтоном. Заявление он сделал на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский политик назвал его своим «давним другом». Глава Белого дома после переговоров добавил, что они прошли на 12 баллов из 10. На них не обсуждалась тема поставок российской нефти, однако был затронут вопрос микросхем, пояснил Трамп.

При этом председатель КНР заявил, что можно сделать Америку «снова великой», если Пекин и Вашингтон помогут друг другу добиться успеха и процветания через партнерство. Си Цзиньпин отметил, что в условиях множества мировых трудностей обе страны должны продемонстрировать свою ответственность как «великие державы» и работать сообща над значимыми и полезными делами для обеих стран и всего мира.