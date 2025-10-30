Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 11:38

Трамп заявил о масштабной сделке с Китаем по энергоносителям

Трамп: Китай согласился покупать энергоносители из США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Allison Robbert/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай согласился на покупку энергоносителей из США, заявил в соцсети Truth Social президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, может быть заключена масштабная сделка по поставкам в КНР нефти и газа с Аляски.

Китай также согласился начать процесс закупки американских энергоносителей. Фактически может состояться очень масштабная сделка, — написал Трамп.

Ранее Трамп выразил надежду на «фантастические отношения» между Пекином и Вашингтоном. Заявление он сделал на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский политик назвал его своим «давним другом». Глава Белого дома после переговоров добавил, что они прошли на 12 баллов из 10. На них не обсуждалась тема поставок российской нефти, однако был затронут вопрос микросхем, пояснил Трамп.

При этом председатель КНР заявил, что можно сделать Америку «снова великой», если Пекин и Вашингтон помогут друг другу добиться успеха и процветания через партнерство. Си Цзиньпин отметил, что в условиях множества мировых трудностей обе страны должны продемонстрировать свою ответственность как «великие державы» и работать сообща над значимыми и полезными делами для обеих стран и всего мира.

США
Дональд Трамп
Китай
Си Цзиньпин
энергоносители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вице-премьер заявил о сигналах с Запада по восстановлению контактов с РФ
Песков заявил о преодолении «болезней прошлого» в «Роснано»
Стало известно, кто возглавит театр кукол им. Образцова
Голые супруги устроили бои на проезжей части
Стало известно, могут ли Усольцевы оставаться в живых спустя месяц без еды
«Так даже животное не поступит»: убийцу девочки приговорили к пожизненному
Политолог ответил, зачем США просят КНР урегулировать конфликт на Украине
Песков раскрыл, поступили ли от США предложения по вопросу ДСНВ
В Кремле не знали о планах Трампа на ядерные испытания
Песков не подтвердил экспертные контакты России и США о ядерном разоружении
Кардиолог объяснил, как поддержать здоровье сосудов
В Кремле надеются, что Трамп правильно проинформирован об испытаниях России
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Песков раскрыл, назначены ли переговоры Путина с Си Цзиньпином
В Кремле отреагировали на заявления Трампа об испытании ядерного оружия
В Кремле рассказали, находятся ли в тупике переговоры России и США
Песков заявил, что испытания «Буревестника» не относятся к ядерным
В Британии призвали к срочным переговорам США и России
Песков рассказал об ответе России на нарушение ядерного моратория
Песков раскрыл, вступили ли Россия и США в новую гонку вооружений
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.