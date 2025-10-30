Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 11:46

Премьера новогоднего шоу «История игрушек» состоится на «Острове Мечты»

Фото: продюсерский центр «Седьмая Радуга»

В культурно-развлекательном кластере «Остров Мечты» 20 декабря состоится премьера новогоднего шоу «История игрушек». Его покажет продюсерский центр «Седьмая Радуга» на сцене концертного зала «Москва». Серию представлений проведут с 20 по 21 декабря, с 24 по 30 декабря и с 2 по 8 января.

Зрители погрузятся в атмосферу настоящей сказки, потрясающего путешествия по мультфильмам. Наше шоу рассчитано на самых маленьких зрителей, но не только они, но и их родители останутся под впечатлением. Мы готовим удивительный по зрелищности спектакль. Используем ультрасовременную видеографию, в нашем распоряжении проникновенная музыка и еще много разных сюрпризов, — подчеркнул режиссер шоу Андрей Крючков.

В шоу-программе, на организацию которой выделили свыше 500 млн рублей, поучаствуют более 200 артистов. Особенностями представлений станут спецэффекты, мэппинг, а также уникальные костюмы — всего 300 экземпляров. Кроме того, в ходе всех шоу зрителей ждут интерактивы с гигантскими надувными игрушками и встреча с главными героями Нового года.

На «Острове Мечты» 4 ноября состоится празднование Дня народного единства. В программу войдут концерт, мастер-классы и интерактив с аниматорами в образах героев русских сказок.

