30 октября 2025 в 17:24

СК поставил точку в слухах вокруг прощального письма Усольцевой

СК опроверг информацию о найденной записке Ирины Усольцевой

Поиски пропавшей семьи Усольцевых Поиски пропавшей семьи Усольцевых Фото: t.me/krksledkom*

Следователи опровергли информацию о том, что нашли в блокноте пропавшей Ирины Усольцевой прощальную записку, сообщает KP.RU. Как сообщается в Сети, в ней якобы есть слова: «Чтобы уйти, надо вернуться».

В СК пояснили, что ни блокнота, ни записки найдено не было. При осмотре жилья, автомобиля и других локаций, связанных с Усольцевыми, следственные органы не нашли ничего подозрительного.

Ранее стало известно, что в районе Минской петли исчезли не только Усольцевы. В 2019 году там при странных обстоятельствах пропал КМС по спортивному ориентированию. Мужчина отправился за грибами с друзьями, и больше его никто не видел. Были свидетельства местных рыбаков, которые якобы видели раненого Шатыгина, но ни одна из наводок не подтвердилась.

Тем временем красноярский гид Алексей Исиченко рассказал, что местность в тайге, на которой ведутся поиски пропавшей семьи Усольцевых, имеет сложный рельеф. Однако он не исключил, что оттуда возможно выехать на машине. При этом эксперт усомнился в том, что до границы Усольцевы не были бы замечены.

