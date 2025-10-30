Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 15:17

Поисковик предположил, могли ли Усольцевы незаметно выехать из тайги

Гид Исиченко: Усольцевы вряд ли могли выехать из страны незамеченными

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Местность в тайге, на которой ведутся поиски пропавшей семьи Усольцевых, имеет сложный рельеф, рассказал NEWS.ru красноярский гид Алексей Исиченко, который вместе с волонтерами искал супругов с дочерью на горе Буратинка. Однако он не исключил, что оттуда возможно выехать на машине. При этом эксперт усомнился в том, что до границы Усольцевы не были бы замечены.

Автомобильные дороги есть, но все равно вы где-то будете попадаться патрульным ДПС, все равно дороги идут потом по федеральным трассам, если ехать в сторону границы, — резюмировал гид.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной ушли в короткий поход к горе Буратинка Кутурчинского Белогорья 28 сентября и перестали выходить на связь. Семью искали более 1500 человек со спецтехникой и кинологическим расчетом.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил NEWS.ru, что семья могла бы продержаться без пищи не более двух недель. По его словам, вероятность выживания снижается еще сильнее в условиях отсутствия источника воды.

Тайга
семьи
пропажи
поиски
волонтеры
Красноярский край
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине вновь призвали к ужесточению принудительной мобилизации
Назван минимальный доход для одобрения ипотеки в 2025 году
«Внезапные наследники» обманом заполучили квартиру умершей петербурженки
Российские музыкальные дроны кружат над позициями ВСУ под «Сектор Газа»
Роман с дочерью Кинчева, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Студента нашли мертвым рядом с банкой с химвеществом
У экс-владельцев «макаронной империи» отсудили квартиры
Военэксперт ответил, использует ли РФ все возможности при ударах по Украине
В России заметили, что Трамп покинул встречу с Си Цзиньпином расстроенным
Директор театра имени Вахтангова рассказал о заветной мечте Меньщикова
Появились признаки разворота Латинской Америки лицом к США
В «Буревестнике» увидели прямую угрозу неприкосновенности США
Бестемьянова заявила, что ждет возвращения Валиевой после дисквалификации
Киберполицейские объяснили, когда нужно отказаться от иностранных принтеров
Tesla отзовет более 6 тысяч электропикапов из-за одной проблемы
Купянск попал в петлю, сбегут ли ВСУ из Покровска? Как идет наступление РФ
Турецкие секреты: 7 блюд, которые покорят вашу семью с первого укуса
Массовым отравлением в петербургском колледже занялись следователи
Россиян предупредили об опасности покупки машин по «серым» схемам
Под Волгоградом перевернулась Lada с пьяным водителем
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.