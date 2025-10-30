Поисковик предположил, могли ли Усольцевы незаметно выехать из тайги Гид Исиченко: Усольцевы вряд ли могли выехать из страны незамеченными

Местность в тайге, на которой ведутся поиски пропавшей семьи Усольцевых, имеет сложный рельеф, рассказал NEWS.ru красноярский гид Алексей Исиченко, который вместе с волонтерами искал супругов с дочерью на горе Буратинка. Однако он не исключил, что оттуда возможно выехать на машине. При этом эксперт усомнился в том, что до границы Усольцевы не были бы замечены.

Автомобильные дороги есть, но все равно вы где-то будете попадаться патрульным ДПС, все равно дороги идут потом по федеральным трассам, если ехать в сторону границы, — резюмировал гид.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной ушли в короткий поход к горе Буратинка Кутурчинского Белогорья 28 сентября и перестали выходить на связь. Семью искали более 1500 человек со спецтехникой и кинологическим расчетом.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил NEWS.ru, что семья могла бы продержаться без пищи не более двух недель. По его словам, вероятность выживания снижается еще сильнее в условиях отсутствия источника воды.