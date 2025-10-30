Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 16:46

В Госдуме придумали, как дополнительно поддержать работающих родителей

Депутат Буцкая предложила платить сотрудникам с детьми по пять тысяч ежемесячно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с НСН призвала региональные компании ежемесячно платить сотрудникам по пять тысяч рублей на каждого ребенка. В пример она привела Омскую область.

В Омской области есть НПО «Мир», которое возглавляет Александр Беляев. Александр Николаевич предложил платить по пять тысяч в месяц на каждого ребенка до того момента, пока старший не окончит вуз. Сумма получается больше, чем 1 млн рублей. Эта мера очень хорошо воспринимается сотрудниками, — пояснила Буцкая.

По мнению парламентария, такие ежемесячные выплаты выделят многодетных сотрудников среди других работников. Кроме того, это еще больше замотивирует людей.

Ранее депутаты Тамбовской областной думы поддержали инициативу по выплате единовременного пособия в размере 300 тыс. рублей матерям до 35 лет. Речь идет о тех женщинах, которые родили третьего и последующих детей.

