Врач рассказал, навредит ли здоровью освещение Земли зеркалами из космоса Врач Бузунов: орбитальные зеркала не опасны для здоровья человека

Орбитальные зеркала, способные освещать Землю ночью, не представляют опасности для здоровья людей, заявил врач-сомнолог Роман Бузунов в беседе с KP.RU. По его словам, эффект от искусственного освещения можно легко регулировать с помощью обычных штор в помещениях.

Специалист отметил, что световое загрязнение «уже давно с нами», сославшись на неоновую рекламу и ночную работу в освещенных офисах. При этом эксперт признал, что восприятие новинки зависит от подачи информации — положительная трактовка может создать эффект «помощи», а негативная — усилить тревогу у людей.

Проект американского стартапа Reflect Orbital предполагает запуск первого зеркала размером 18×18 метров в апреле 2026 года. Академик Российской академии космонавтики Александр Железняков заявил, что освещенность от него будет выше, чем от полной Луны.

В компании уже получили около 250 тыс. заявок от потенциальных клиентов — муниципалитетов, военных и фермеров. Такое число связали с коммерческим потенциалом технологии — свет можно будет направлять на оплаченные участки.

Ранее терапевт Ксения Островская рассказала, что организм может принять долгий сон в выходной день за смену часовых поясов. Человеку лучше придерживаться единого режима, а легкий недосып компенсировать коротким дневным отдыхом.