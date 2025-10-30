Случайная расшифровка послания у ЦРУ обернулась скандалом с адвокатами

Журналистам Джарретту Кобеку и Ричарду Бирну, разгадавшим шифр на скульптуре «Криптос» возле здания ЦРУ, пришлось нанимать адвокатов. Накануне они случайно нашли отгадку в архиве, которую аукционный дом собирался продать как минимум за €137 тыс. (около 13,7 млн рублей), передает The New York Times.

Отмечается, юристы аукционного дома угрожают засудить любого, кто раскроет секрет четвертой части «Криптоса». При этом Кобек и Бирн отказались брать деньги за хранение секрета. Они признались, что считают мошенничеством продажу расшифровки, которая находилась в публичном доступе.

Тем не менее разгадку «Криптоса» засекретили до 2075 года. Однако автор скульптуры Джим Сэнборн все равно стал получать угрозы от фанатов шифра. Он признался, что ничего не может с ними сделать и спит с ружьем под подушкой.

«Криптос» является большой медной пластиной, покрытой латинскими буквами. Американские энтузиасты с 1990 года смогли расшифровать только три части скульптуры. Четвертый сегмент остается не разгадан и считается одним из самых известных кодов в мире.