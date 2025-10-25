В США разгадали самый загадочный шифр на скульптуре возле ЦРУ В США нашли расшифровку кода на скульптуре «Криптос» у здания ЦРУ

Журналисты Джарретт Кобек и Ричард Бирн смогли разгадать послание, зашифрованное на четвертой части скульптуры «Криптос», расположенной у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли. Они случайно нашли исходник закодированного позже текста в архиве американского искусства при Смитсоновском институте, передает FLScience.

Кобек и Бирн нашли разгадку из-за ошибки в делопроизводстве. В итоге архив засекретили до 2075 года для защиты прав на интеллектуальную собственность автора композиции, американского художника Джима Сэнборна. При этом документ не прояснил для журналистов значения пятого фрагмента.

«Криптос» является большой медной пластиной, покрытой латинскими буквами. Американские энтузиасты с 1990 года смогли расшифровать только три части скульптуры. Четвертый сегмент остается не разгадан и считается одним из самых известных кодов в мире. Скульптор при этом заявлял, что существует пятая часть, которую можно расшифровать только после четвертой.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть сведения о легендарной военной радиостанции УВБ-76, известной как «Жужжалка» или «радиостанция Судного дня», передающей зашифрованные послания. Ведомство сослалось на законодательные ограничения, запрещающие раскрывать подобную информацию широкой публике. Даже базовые данные, такие как дата создания и регистрации станции, остаются засекреченными.