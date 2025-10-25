Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 19:39

В США разгадали самый загадочный шифр на скульптуре возле ЦРУ

В США нашли расшифровку кода на скульптуре «Криптос» у здания ЦРУ

Скульптура «Криптос» с зашифрованным текстом у штаб-квартиры ЦРУ Скульптура «Криптос» с зашифрованным текстом у штаб-квартиры ЦРУ Фото: Alpha Stock/Alamy/legion-media.com

Журналисты Джарретт Кобек и Ричард Бирн смогли разгадать послание, зашифрованное на четвертой части скульптуры «Криптос», расположенной у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли. Они случайно нашли исходник закодированного позже текста в архиве американского искусства при Смитсоновском институте, передает FLScience.

Кобек и Бирн нашли разгадку из-за ошибки в делопроизводстве. В итоге архив засекретили до 2075 года для защиты прав на интеллектуальную собственность автора композиции, американского художника Джима Сэнборна. При этом документ не прояснил для журналистов значения пятого фрагмента.

«Криптос» является большой медной пластиной, покрытой латинскими буквами. Американские энтузиасты с 1990 года смогли расшифровать только три части скульптуры. Четвертый сегмент остается не разгадан и считается одним из самых известных кодов в мире. Скульптор при этом заявлял, что существует пятая часть, которую можно расшифровать только после четвертой.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть сведения о легендарной военной радиостанции УВБ-76, известной как «Жужжалка» или «радиостанция Судного дня», передающей зашифрованные послания. Ведомство сослалось на законодательные ограничения, запрещающие раскрывать подобную информацию широкой публике. Даже базовые данные, такие как дата создания и регистрации станции, остаются засекреченными.

США
ЦРУ
скульптуры
коды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО перехватила два БПЛА над российским регионом
Предопределена судьба Тайваня после торговой сделки США и Китая
Покупатель застрелил кассира из-за долга и убил себя
Неожиданный «гость» лишил москвичей сна на несколько дней
Массовая драка на Коммунарке привлекла внимание СК
Сброс трехтонной авиабомбы на морпехов ВСУ засняли на видео
Жители Львова частично остались без воды
10 человек предстанут перед судом за кибертравлю Брижит Макрон
В Европе зафиксировали резкое падение уровня жизни
Евросоюз готовится к «сырьевой» независимости от Китая
В Раде уличили во лжи Генштаб Украины
В Анапе возвели 20-километровый вал против мазутных выбросов
Агузарова, Успенская, Кузьмин: кто из звезд СССР не смог прижиться в США
Итальянская Eni «утекла» из «Голубого потока»
«Внести ясность»: Алекса объяснила расставание с мужем
Стало известно, как Трамп собирается назвать бальный зал в Белом доме
Составлен список российских писателей, которые участвовали в войнах
Подросток напал с ножом на сверстника
Режиссер потеряла ребенка после конфликта на курорте
Ким Кардашьян отпраздновала юбилей в лондонском кабаре
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.