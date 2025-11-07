Бывший офицер ЦРУ сделал громкое заявление о России Бывший офицер ЦРУ Джонсон: у США нет рычагов давления на Россию

У Вашингтона нет никаких способов давления на Москву, считает бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон. Заявление он сделал в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса.

У США нет никаких рычагов давления на Россию. Никаких способов. Штаты не производят ничего, что нужно было бы России, — пояснил эксперт.

Джонсон также отметил, что Москва не станет жертвовать безопасностью своей страны ради хороших отношений с Вашингтоном. Его заявление прозвучало после того, как американский президент Дональд Трамп заявил тележурналистам, что возможности США по оказанию экономического давления на Россию ограничены: экономика страны слишком независима от американского рынка.

Ранее Трамп сообщил, что обсудил с Россией и Китаем вопрос о сокращении ядерных арсеналов. Выступая перед журналистами в Белом доме, политик высказался, что «денуклеаризация была бы отличной вещью», и выразил надежду, что странам удастся достичь соответствующих договоренностей. Политик сообщил, что хочет «добиться мира, но посредством силы».