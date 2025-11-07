Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 11:28

Бывший офицер ЦРУ сделал громкое заявление о России

Бывший офицер ЦРУ Джонсон: у США нет рычагов давления на Россию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У Вашингтона нет никаких способов давления на Москву, считает бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон. Заявление он сделал в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса.

У США нет никаких рычагов давления на Россию. Никаких способов. Штаты не производят ничего, что нужно было бы России, — пояснил эксперт.

Джонсон также отметил, что Москва не станет жертвовать безопасностью своей страны ради хороших отношений с Вашингтоном. Его заявление прозвучало после того, как американский президент Дональд Трамп заявил тележурналистам, что возможности США по оказанию экономического давления на Россию ограничены: экономика страны слишком независима от американского рынка.

Ранее Трамп сообщил, что обсудил с Россией и Китаем вопрос о сокращении ядерных арсеналов. Выступая перед журналистами в Белом доме, политик высказался, что «денуклеаризация была бы отличной вещью», и выразил надежду, что странам удастся достичь соответствующих договоренностей. Политик сообщил, что хочет «добиться мира, но посредством силы».

Россия
США
ЦРУ
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель автобуса протащил девочку-подростка несколько метров по асфальту
Между ДНР и Ростовской областью запустят прямое сообщение
В Сибири откроют вычислительный центр для ИИ
Убитого в ОАЭ криптомошенника Новака расчленили
«Роковая случайность»: тренер сборной РФ объяснил допинг лыжника Парфенова
Омбудсмен раскрыла детали дела подросткового бойцовского клуба в Краснодаре
Психолог объяснила, чем опасен троллинг в интернете
Звановка, Покровск, Успеновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 ноября
Прокуроры взыскали 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках
Диетолог опровергла популярный миф о ягодах годжи
Киев хочет получать в бюджет миллионы долларов за счет сервиса для взрослых
Прибывшая из ОАЭ россиянка попалась на многомиллионной контрабанде
«Мужчины — это не коза»: Волочкова раскрыла отношение к женатым
Российские войска получили новое высокоточное вооружение от Ростеха
Бывший офицер ЦРУ сделал громкое заявление о России
В Британии рассказали о «ядовитых пилюлях» США в азиатских соглашениях
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 ноября: где сбои в России
8 ноября — День пианиста: праздник мастеров фортепиано
«Прожигатель брони»: в Ростехе рассказали, сколько целей поразил «Корнет»
Стали известны итоги испытания импортозамещенного самолета SJ-100
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.