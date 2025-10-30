Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 17:20

Экс-нардеп ответил, когда Запад примет условия РФ по конфликту на Украине

Экс-нардеп Килинкаров: Запад может принять условия РФ в декабре из-за потерь ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Запад может согласиться на условия России по урегулированию украинского конфликта уже в декабре из-за значительных территориальных потерь Киева, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, успехи Вооруженных сил РФ на передовой подтолкнут заинтересованные стороны к началу обсуждений.

Я убежден в том, что встреча [Владимира] Путина и [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) произойдет. Думаю, что она может состояться где-то к середине декабря. И к этому времени ситуация очень сильно изменится как внутри самой Украины, так и на линии боевого соприкосновения. Я думаю, что будут большие территориальные потери и достаточно стремительное продвижение ВС РФ, что заставит Киев выбросить белый флаг и сесть за реальный стол переговоров с реальными условиями, которые были бы приемлемы, в том числе для российской стороны, — высказался Килинкаров.

Он предположил, что подавляющее большинство требований России, озвученных в ходе обсуждения, будут выполнены. По его словам, в противном случае это неизбежно приведет к полному провалу для Украины в ближайшем будущем.

Надо понимать, что Украина в данный момент уже превратилась из чисто антироссийского проекта в антиевропейский проект, и это становится очень серьезным бременем для самой Европы. В любом случае они будут вынуждены искать варианты, каким образом выйти из этого конфликта, но при этом хоть как-то сохранить свое лицо. Я думаю, что рано или поздно они будут вынуждены пойти на те условия, которые будут предложены как компромиссный вариант выхода из этой ситуации, — заключил Килинкаров.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Вооруженные силы Украины могут оказаться в окружении в районах Северска и Покровска. По его данным, российская армия сейчас занята ликвидацией уже созданных котлов.

