Ржавый, Башка, ботан: как сейчас живут звезды «Даешь молодежь»

Проект «Даешь молодежь!» стал культовой программой, которая подарила зрителям массу мемов и популярных выражений. Серии транслировались на ТВ с 2009 по 2013 годы. Актеры, сыгравшие в этом сериале, завоевали сердца зрителей и стали настоящими звездами. Как сейчас живет снимавшиеся в шоу артисты?

Андрей Бурковский

Андрей Бурковский играл разные роли в шоу «Даешь молодежь». Он был гопником Ржавым, молодым отцом Валерой и моделью Данилой Фоксом.

В 2012 году он, как и его коллега Михаил Башкатов, получил роль в «Кухне». Также значимыми проектами для Андрея стали сериалы «Звоните ДиКаприо!» и «Медиатор». Кроме этого, Бурковский играл в МХТ имени А. П. Чехова и выходил на красную дорожку Каннского кинофестиваля.

В 2008 году артист связал свою жизнь с женщиной по имени Ольга. В марте 2011 года у них появился сын Максим, а в июне 2013 года — дочь Алиса.

После начала спецоперации Андрей Бурковский вместе с семьей покинул Россию. Поначалу он не раскрывал свое местонахождение, но затем в его социальных сетях начали появляться фотографии из США. Там он продолжает творческую деятельность.

Михаил Башкатов

Михаил Башкатов исполнил роли Укропа, Башки, гламурного Германа и многих других персонажей, известных даже тем, кто не смотрел «Даешь молодежь».

Михаил также снялся в «Папиных дочках», «Кухне» и других фильмах и сериалах. Он попробовал себя в озвучивании мультфильмов и выступил в роли телеведущего на различных каналах, включая «Пятницу» и «Спас».

Михаил Башкатов женат: у него и его избранницы Екатерины трое сыновей и дочка.

Башкатов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях, снимается в кино и появляется в различных шоу.

Аслан Бижоев и Егор Сальников

Аслан Бижоев, комедийный актер театра и кино, стал известен зрителям благодаря своим ролям Кекса, сержанта Омарова и гота «Черепа». Участие в «Даешь молодежь» стало его дебютом на телевидении. Сейчас он преимущественно снимается во второстепенных ролях в таких проектах, как «Папа на вырост» и «Понаехали». Однако его деятельность не ограничивается только актерской карьерой. Бижоев также запустил собственную линию одежды, отличающуюся оригинальным и креативным дизайном.

Егор Сальников присоединился к команде «Даешь молодежь» как опытный актер. С 2015 года он занимается режиссурой под псевдонимом Георгий Сальников. Его фильмы получают высокие оценки как от зрителей, так и от критиков (например, «Течет речка, через речку мост» и «Америка изнутри»). Кроме того, Сальников является членом Союза писателей России.

В 2019 году Егор вступил в брак с Дарьей Ротькиной, которая работает в детском саду.

Евгения Крегжде и Маруся Зыкова

Евгения Крегжде воплотила множество ярких образов в проекте «Даешь молодежь». В отличие от большинства участников, на момент съемок она уже была опытной актрисой. После завершения работы в этом проекте, ее можно было увидеть в таких фильмах, как «Географ глобус пропил» и «Псих». За многолетний вклад в театральное искусство Евгения была удостоена звания заслуженной артистки России.

Участие в телешоу «Даешь молодежь» стало поворотным моментом в карьере Маруси Зыковой. После этого она снялась в таких фильмах и сериалах, как «Любовь-морковь 3», «Лондонград», «О чем еще говорят мужчины», «Беспринципные» и «Охотница». В большинстве этих проектов она исполняла главные роли, что способствовало дальнейшему росту ее популярности и профессионального мастерства.

Личная жизнь Маруси включает в себя рождение дочери в 2010 году от продюсера Руслана Сорокина. Однако их брак не сложился. С 2016 года звезда состоит в отношениях с актером Евгением Морозовым, с которым она познакомилась на съемках сериала «Лондонград».

Анжелика Каширина, Юлия Паршута, и Анна Хилькевич

Во время съемок популярного телепроекта молодой актрисе Анжелике Кашириной, выпускнице театрального вуза, было всего 23 года. Сейчас она является признанной артисткой. Многие зрители знают ее как Анжелику из одноименного комедийного сериала. Другие ассоциируют ее с Марианной из «Медиума» или Аллой Жаровой из «Спасской». За свою карьеру Каширина снялась более чем в 30 проектах, каждый из которых отличался разнообразием ролей.

О личной жизни актрисы практически ничего не известно, она предпочитает держать ее в тайне.

В 2010 году Юлия Паршута, известная певица и модель, получила приглашение на съемки в «Даешь молодежь». Это стало началом ее актерской карьеры. В основном ей доставались второстепенные роли. Но новая волна популярности пришла к ней после участия в пародийных шоу, таких как «Один в один». Благодаря этому ее талант был по-новому оценен зрителями и критиками.

Анна Хилькевич, помимо «Универа» и «Барвихи», также известна своим участием в создании скетчей «Даешь молодежь». Первые два проекта лишь укрепили ее популярность. На сегодняшний день Анна является признанной актрисой. Она состоит во втором браке и воспитывает троих детей.

