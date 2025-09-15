Продажа курсов, переезд из России, мнение об СВО: как живет Бурковский

Продажа курсов, переезд из России, мнение об СВО: как живет Бурковский

Звезда скетч-шоу «Даешь молодежь» и сериала «Кухня» Андрей Бурковский продолжает творческую деятельность. Куда он уехал из России, на чем сейчас зарабатывает миллионы?

Как сложились личная жизнь и карьера Бурковского

Андрей Бурковский родился 14 ноября 1983 года в Томске. После школы он поступил в Томский государственный университет и успешно окончил его.

Будучи студентом, Андрей был лидером команды КВН «Максимум», которая представляла Томск. В 2014 году он также завершил обучение в Школе-студии МХАТ.

Артист снимался в проектах «Даешь молодежь!», «Кухня», «Последний из Магикян», «Ставка на любовь», «Пушкин», «Елки новые», «Звоните ДиКаприо!», «Революция», «Пассажиры», «Молоко», «Медиатор», «Нина», AMORE MORE, «Я на перемотке!», «Мерзлая земля» и других. Всего в его фильмографии более 40 работ.

В 2008 году артист связал свою жизнь с женщиной по имени Ольга. В марте 2011 года у них появился сын Максим, а в июне 2013 года — дочь Алиса.

На чем сейчас зарабатывает Бурковский

Кроме того, что Андрей Бурковский продолжает сниматься в фильмах и сериалах, он также проводит курсы актерского мастерства за границей.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, обучение пройдет в Лондоне для группы из 16 человек, каждый из которых заплатил по 850 фунтов (около 96 тысяч рублей). Таким образом, за месяц артист заработает около 2 млн рублей.

На курсах Бурковский обещает поделиться приемами актерской работы в театре и кино, основанными на системе Станиславского, а также помочь развить уверенность на сцене и внутренний диалог. Занятия включают 10 сессий, рассчитанных на интенсивную практику.

В Лондоне с ним сотрудничает режиссер Александр Молочников. Их совместный проект — спектакль Seagull True Story — привлек внимание множества российских знаменитостей, среди которых была и Ксения Собчак.

Постановка будет проходить в британской столице в течение месяца. Одна из сцен вызвала особый интерес: Бурковский появляется перед публикой на плечах нескольких темнокожих актеров, что стало одной из самых обсуждаемых деталей спектакля.

Куда Бурковский переехал из России

После начала спецоперации Андрей Бурковский вместе с семьей покинул Россию. Поначалу он не раскрывал свое местонахождение, но затем в его социальных сетях начали появляться фотографии из США.

В одном из интервью мама Бурковского Людмила Ивановна рассказала, что продала свою квартиру, чтобы обеспечить сыну возможность учиться за границей. Она подчеркнула, что её сын отправился в США не для того, чтобы «переждать трудные времена», а ради получения новых знаний.

«Андрей уехал учиться на факультете режиссуры. Мне пришлось продать квартиру, чтобы сын там учился и вернулся потом в Россию. Даже не обсуждается — он вернется. Его очень терзает ностальгия. Андрей очень трепетно относится к России. Он не предатель», — рассказывала она.

Однако Бурковский опроверг данную информацию и заявил, что его удивили откровения мамы.

Известно, что актер не делал никаких заявлений по поводу проведения СВО. Периодически артист возвращается в Москву на съемки.

