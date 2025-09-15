Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 05:10

Продажа курсов, переезд из России, мнение об СВО: как живет Бурковский

Андрей Бурковский Андрей Бурковский Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Звезда скетч-шоу «Даешь молодежь» и сериала «Кухня» Андрей Бурковский продолжает творческую деятельность. Куда он уехал из России, на чем сейчас зарабатывает миллионы?

Как сложились личная жизнь и карьера Бурковского

Андрей Бурковский родился 14 ноября 1983 года в Томске. После школы он поступил в Томский государственный университет и успешно окончил его.

Будучи студентом, Андрей был лидером команды КВН «Максимум», которая представляла Томск. В 2014 году он также завершил обучение в Школе-студии МХАТ.

Артист снимался в проектах «Даешь молодежь!», «Кухня», «Последний из Магикян», «Ставка на любовь», «Пушкин», «Елки новые», «Звоните ДиКаприо!», «Революция», «Пассажиры», «Молоко», «Медиатор», «Нина», AMORE MORE, «Я на перемотке!», «Мерзлая земля» и других. Всего в его фильмографии более 40 работ.

В 2008 году артист связал свою жизнь с женщиной по имени Ольга. В марте 2011 года у них появился сын Максим, а в июне 2013 года — дочь Алиса.

На чем сейчас зарабатывает Бурковский

Кроме того, что Андрей Бурковский продолжает сниматься в фильмах и сериалах, он также проводит курсы актерского мастерства за границей.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, обучение пройдет в Лондоне для группы из 16 человек, каждый из которых заплатил по 850 фунтов (около 96 тысяч рублей). Таким образом, за месяц артист заработает около 2 млн рублей.

На курсах Бурковский обещает поделиться приемами актерской работы в театре и кино, основанными на системе Станиславского, а также помочь развить уверенность на сцене и внутренний диалог. Занятия включают 10 сессий, рассчитанных на интенсивную практику.

В Лондоне с ним сотрудничает режиссер Александр Молочников. Их совместный проект — спектакль Seagull True Story — привлек внимание множества российских знаменитостей, среди которых была и Ксения Собчак.

Постановка будет проходить в британской столице в течение месяца. Одна из сцен вызвала особый интерес: Бурковский появляется перед публикой на плечах нескольких темнокожих актеров, что стало одной из самых обсуждаемых деталей спектакля.

Куда Бурковский переехал из России

После начала спецоперации Андрей Бурковский вместе с семьей покинул Россию. Поначалу он не раскрывал свое местонахождение, но затем в его социальных сетях начали появляться фотографии из США.

В одном из интервью мама Бурковского Людмила Ивановна рассказала, что продала свою квартиру, чтобы обеспечить сыну возможность учиться за границей. Она подчеркнула, что её сын отправился в США не для того, чтобы «переждать трудные времена», а ради получения новых знаний.

«Андрей уехал учиться на факультете режиссуры. Мне пришлось продать квартиру, чтобы сын там учился и вернулся потом в Россию. Даже не обсуждается — он вернется. Его очень терзает ностальгия. Андрей очень трепетно относится к России. Он не предатель», — рассказывала она.

Однако Бурковский опроверг данную информацию и заявил, что его удивили откровения мамы.

Известно, что актер не делал никаких заявлений по поводу проведения СВО. Периодически артист возвращается в Москву на съемки.

Читайте также:

«Адское» кесарево, Чернышев, брак: как сейчас живет дочь Заворотнюк Анна

Отказ от замужества, домашнее насилие, Гузеева: как живет Сябитова

Звездная болезнь, личная жизнь, молчание об СВО: где сейчас Анна Чиповская

Андрей Бурковский
Россия
США
актеры
курсы
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.