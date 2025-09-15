Отказ от замужества, домашнее насилие, Гузеева: как живет Сябитова

Главная сваха страны Роза Сябитова призналась, что больше не хочет выходить замуж. Почему теледива отказывается от брака, что известно о ее романах, почему ссорилась с коллегой по «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой?

Почему Сябитова решила больше не выходить замуж

Роза Сябитова выходила замуж дважды, и ее последний брак распался в 2011 году. После этого телеведущая не спешит вновь идти под венец.

Недавно сваха призналась, что больше не хочет выходить замуж. Все оставшееся время она желает посвятить себе. Телеведущая рассказала, что ее коллега по программе «Давай поженимся» пыталась убедить ее найти спутника жизни. Однако Сябитова категорически отвергает все предложения о замужестве и не готова рассматривать даже Джеки Чана, который, по её мнению, был бы идеальным партнером.

«У Ларисы не получается меня сосватать. Я сказала: „Ларис, успокойтесь, замуж не пойду“. Она все время Брэдом Питтом бредила, а я Джеки Чаном. Даже если сам Джеки Чан разведется и придет ко мне (это мой сексуальный символ идеального мужчины просто-напросто), не пойду замуж и за него. У меня осталось, ну, еще лет 10–15 активной жизни. Я хочу это время потратить на себя любимую. И мужчина не может сюда вписаться, и я не хочу. У меня нет ни сил, ни желания тратить свои временные и физические ресурсы. Не хочу, ребят, не надо, поэтому успокойтесь, у меня все хорошо», — заявила 63-летняя Сябитова.

Правда ли, что Сабитова подвергалась домашнему насилию

В 2008 году Юрий Андреев принял участие в программе «Давай поженимся!» на Первом канале. Он был разведен и работал инструктором по фитнесу, что сразу привлекло внимание Розы Сябитовой. На тот момент Розе было 46 лет, а Юрию — 36. Спустя три месяца после знакомства они решили пожениться. Это событие стало исключением из правила Розы: обычно она советовала подождать год перед свадьбой.

Юрий оказался патологическим ревнивцем, что разрушило их отношения. Он настоял на увольнении всех мужчин из брачного агентства, где работала Роза. Телеведущая уступила, но это не остановило его агрессию. Муж продолжал поднимать на нее руку.

«Он бил меня на глазах всего дома. Люди проходили мимо. Если до этого он бил меня в квартире и просто загнал в угол, где кулаками особо не помашешь, то на улице было полное раздолье. Признаться честно, даже на этот раз я не собиралась выносить сор из избы. Голова была занята совсем другим, ведь на следующий день съемки программы на Первом канале, которые по контракту пропустить невозможно — там столько людей завязано!» — рассказывала телеведущая.

Вскоре супруги развелись. Роза даже пришла на шоу «Пусть говорят» на Первом канале и рассказала о домашнем насилии.

Почему ругались Сябитова и Гузеева

Ссоры между звездами «Давай поженимся!» — обычное дело. Раньше их немного сдерживала астролог Василиса Володина, но она ушла из передачи.

В выпуске, посвященном жениху из Италии, Сябитова и Гузеева так увлеклись обсуждением, что их разговор превратился в жаркий спор. Ведущие говорили о привычках и обязанностях мужчин и женщин в браке. Они повысили голос и даже начали размахивать предметами, лежащими на столе. Сябитова, не желая уступать коллеге, воскликнула: «Ты что, тупая, что ли?» Гузеева не отреагировала на ее слова.

В жизни, как говорила Сябитова, они не дружат. Во время YouTube-шоу «Алена, блин!» сваха сообщила, что считает Гузееву не просто коллегой по программе, а членом семьи.

«Мы не дружим. Мы — семья. Попробуйте что-нибудь сейчас плохое про нее сказать. Встану и лещей надаю! Она — моя родственница. Я могу ее критиковать, и она мне это разрешает. А вы не можете. За нее глотку порву!» — заявила Роза в выпуске проекта.

По словам Сябитовой, дружба между ведущими могла бы помешать программе «Давай поженимся!» быть столько лет в эфире.

