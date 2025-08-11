Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 16:13

Мать погибшего бойца СВО из Швейцарии хочет засудить Гузееву

Mash: проживающая в Швейцарии женщина подала в суд на Гузееву за клевету о сыне

Лариса Гузеева Лариса Гузеева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гражданка Швейцарии, мать погибшего участника СВО, инициировала судебное разбирательство против российской телеведущей Ларисы Гузеевой, сообщает Telegram-канал Mash. Причиной иска стали клеветнические высказывания в социальных сетях.

Сын истца Никита С., уроженец Орска, проживший 16 лет в Швейцарии, в 2014 году отправился на Украину, где участвовал в боях на стороне ЛДНР под позывным Винни. В апреле 2022 года он погиб при обороне Попасной в Луганской Народной Республике.

Конфликт начался в январе 2025 года, когда Гузеева в соцсетях пожаловалась на журналистов, использовавших ее детские фотографии без разрешения. В комментариях Виктория (мать погибшего) поддержала телеведущую, рассказав о схожей ситуации — по ее словам, у сына похитили боевые награды и 6 млн рублей. Гузеева обвинила ее во лжи. После этого женщина столкнулась с потоком угроз и обвинений в связях с ЦИПсО.

Ранее появилась информация о возможной причастности Ларисы Гузеевой к мошенническим операциям с недвижимостью на Бали. Согласно опубликованным данным, шесть граждан России обратились с просьбой провести проверку в отношении телеведущей. Заявители утверждают, что Гузеева могла быть задействована в схемах обмана потенциальных покупателей элитной недвижимости. Речь идет о виллах, расположенных на популярном курортном острове Нуса-Пенида. По версии пострадавших, телеведущая участвовала в организации сделок, которые впоследствии оказались мошенническими.

